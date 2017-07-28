Orjinal Netflix Dizisi Ozark 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

İlk sezonu ile fazlasıyla beğenilen Ozark dizisi 31 Ağustos tarihinde 2. sezonu ile çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon harika olacağa benziyor, İşte Türkçe Altyazılı Ozark fragmanı.

Netflix orjinal dizisi olan Ozark, ilk sezonu ile oldukça fazla beğeni toplamıştı. Ozark dizisinin 2. sezonu da 31 Ağustos tarihinde yayında olacak ve geçtiğimiz gün itibari ile türkçe altyazılı olarak yeni bir fragman yayınlandı.

Ozark dizisinin konusuna ufak bir değinecek olursak; Martin Bryde isimli karakter finans danışmanı mesleği ile uğraşmakta ve işini oldukça iyi yapmakta diyebiliriz. Meksika kartellerinin paralarını aklama konusunda uzman haline gelen Martin’in bu heyecanlı sürecini ilk sezonda izlemiştik. Ozark dizisi de aynı ismi gibi Ozark diye bir bölgede geçmekte ve Martin ailesi ile bu bölgede yaşamlarını sürdürmekte. Bu ailenin yaşadığı serüven her bölümde daha fazla artarak sevenlerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

Martin Bryde rolünü üstlenen Jason Bateman, harika oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Bakalım 2. sezonda bizleri neler bekliyor.

Ozark Dizisi 2. Sezon, 31 Ağustos’ta Netflix’te