Programsız Bazı Siteleri Yasaklamak

Filtre programları kullanmadan istediğiniz siteye girişi yasaklayabilirsiniz,Bu yöntem ile iş yerinizden veya Evinizdeki bir bilgisayardan istediğiniz site adresini yasaklayabiliyorsunuz, bu yöntemle facebook’u veyada başka sosyal ağlara girişi yasaklayabilirsiniz.

Yöntem 1 – hosts dosyasını düzenleyerek engellemek

C: / Windows / System32 / drivers / etc / klasöründe bulunan ‘hosts‘ dosyasını NotePad++ gibi Kod düzenleme programı ile açınız.

Açılan dosyanın en altına

(Eğer dosya düzenlenmiyorsa hosts dosyasını sağ tıklayıp özellikler diyerek ‘Salt Okunur’ tuşunu pasifleştirin)

0.0.0.0 siteadresi.com

0.0.0.0 www.siteadresi.com

şeklinde kod’u ekleyiniz.

Yöntem 2 – İnternet Özelliklerinden site engellemek

İnternet Özellikleri ayarına girip > Güvenlik > Yasak Siteler adresine girip engellemek istediğiniz linki yazınız.