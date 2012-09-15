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Programsız Bazı Siteleri Yasaklamak
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Programsız Bazı Siteleri Yasaklamak

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Programsız Bazı Siteleri Yasaklamak

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Filtre programları kullanmadan istediğiniz siteye girişi yasaklayabilirsiniz,Bu yöntem ile iş yerinizden veya Evinizdeki bir bilgisayardan istediğiniz site adresini yasaklayabiliyorsunuz, bu yöntemle facebook’u veyada başka sosyal ağlara girişi yasaklayabilirsiniz.

Yöntem 1hosts dosyasını düzenleyerek engellemek

C: / Windows / System32 / drivers / etc / klasöründe bulunan ‘hosts‘ dosyasını NotePad++ gibi Kod düzenleme programı ile açınız.
Açılan dosyanın en altına
(Eğer dosya düzenlenmiyorsa hosts dosyasını sağ tıklayıp özellikler diyerek ‘Salt Okunur’ tuşunu pasifleştirin)

0.0.0.0 siteadresi.com
0.0.0.0 www.siteadresi.com

şeklinde kod’u ekleyiniz.

 

Yöntem 2İnternet Özelliklerinden site engellemek

İnternet Özellikleri ayarına girip > Güvenlik > Yasak Siteler adresine girip engellemek istediğiniz linki yazınız.

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Anıl Güzel Merhaba ben Anıl, 2016 yılında Kadir Has MYO Grafik Tasarımı bölümünden mezun oldum. 2017'den itibaren Medya ve İletişim Sistemleri okumaktayım. Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve öğrendiklerimi burada paylaşıyorum.

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