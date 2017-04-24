Projeksiyon Perdesi Nedir? Nereden alınır?

Projeksiyon perdesi görüntünün net, pürüzsüz bir şekilde almasını sağlayan, yüzeyi optik malzeme ile kaplanmış genellikle beyaz renkte üretilen, sinema veya sunumlarda kullanılan bir gereçtir. Sunum yaparken projeksiyon makinesinden çıkan görüntüyü daha net ve opak bir görüntüde izlemenize yardımcı olur.

Projeksiyon perdesi alırken dikkat edilmesi gerekenler

Projeksiyon perdesinin arkasının siyah renk olması önemli unsurlardan bir tanesidir, siyah renkte olması sayesinde kumaşın yansıtma ve opaklık kalitesi yükselir. Projeksiyon perdesi alırken beyaz mat yada krem rengi mat perdeler tercih edilmelidir. Beyaz renkteki projeksiyon perdesi sunum için tercih edilirken, açık krem yada açık gri tonlarında ki projeksiyon perdesi sinema sektöründe tercih edilmelidir.

Projeksiyon perdeleri kendi aralarında ayrılmak ile beraber, çeşitleri de bulunmaktadır.

Motorlu projeksiyon perdesi

Motorlu projeksiyon perdesi tavan yada duvara kolayca monte edilebilen, ev tipi sinema sistemlerinde, ofis sunumlarında, rahatlık ile kullanılabilen, kullanım öncesinde ve sonrasında yer açısından ekonomik olmasından dolayı oldukça tercih edilen perdeler arasındadır. Duvara yada tavana monte edebileceğiniz motorlu projeksiyon perdesini kullanımı oldukça kolay ve basittir, ürün yer tasarrufun yanı sıra hafif olmasından dolayı okullarda da kullanılması tercih edilen bir üründür.

Motorlu projeksiyon perdesi alırken dikkat etmeniz gereken başlıca unsurlar, perdenin özel opak bir kumaş ile kaplanması görüntü kalitesi netliğini artırırken, perdenin arka yüzeyinin ışık geçirmemesi görüntünün renk netliği açısından oldukça önemli bir faktördür. Motorlu projeksiyon perdesi alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise motorun kalitesi ve çalışırken sesiz olması, kaliteli motor daha uzun ve daha kaliteli kullanım sağlarken, sessiz çalışan bir motorda toplantı sırasında dikkat dağılmasını engeller.

Projeksiyon perdesi fiyatları

Projeksiyon perdesi fiyatları kullanım alanına yada projeksiyon perdesinin çeşidine göre fiyat değişimi göstermektedir. Perde fiyatları 140 tl den başlayarak özelliklerine ve çeşitlerine göre fiyat artışı göstermektedir.

Projeksiyon Perdesi Nereden Alınır?

Projeksiyon perdesi, e-ticaret sitelerinden alınabilir, alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan 1 tanesi bu firmanın üretici olup olmadığıdır. Üretici ise, firma kesinlikle oradan alınmalıdır çünkü satış sonrası hizmetten yararlanabilmeniz adına firmanın üretici ya da ithalatçı olması çok önemlidir. Örnek vermek gerekirse üretici olan https://www.projeksiyonperdesi.pro dan rahatlıkla ürün alışverişi yapabilirsiniz.