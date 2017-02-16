PUBG Nihayet İndirimde ! Kaçırmayın

Oyuncuların uzun zamandır indirim haberi beklediği PUBG'den nihayet haber geldi. Yavaş yavaş eski popülerliğini yitiriyorsun sanırım PUBG bey...

Steam yaz indirimlerine sayılı günler kala, oyuncuların uzun zamandır beklediği güzel bir haber geldi dün itibari ile. Toplam 20 milyondan fazla oyuncusu ile son zamanların en büyük sükse yapan oyunları arasına ismini yazdırmayı başaran PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS kısacası bildiğimiz PUBG kısa süreli indirime girdi. Oyunu canlı yayınlardan ve youtube videolardan izleyip fiyatı biraz fazla olduğu için alamayan arkadaşlar var ise eliniz çabuk tutsun hemen steam üzerinden kütüphanesine eklesin.

%33 indirimle satın alın son gün 5 Temmuz

Son bir kaç indirim sürecinde çoğu oyuncunun indirim beklediği PUBG oyununda nihayet bir indirim söz konusu ve oldu, güzelde oldu çok iyi oldu. %33 gibi güzel bir oranla indirime sokulan PUBG artık 46 TL gibi bir rakama satın alınabilecek ama kısa bir süre için. 5 Temmuz 2018 tarihine kadar indirimde kalacak olan PUBG’yi sizde satın istiyorsanız kütüphanenize ekleyip indirmeye başlayabilirsiniz.

15 Gün süreyle indirimde kalacak olan PUBG neden böyle bir strateji izledi bu kadar zaman sonra tahmin etmesi pek zor olmasa gerek. Çoğu oyuncunun Fortnite’a kayması ve ücretsiz olması nedeniyle bu kadarı aldığını biz TeknoFeed olarak düşünüyoruz. Fakat kolay kolay tahtından da kimse indiremez gibi PUBG’yi. Yarın itibari ile de Steam yaz indirimleri start alacak güzel bir indirim gözümüze çarparsa sizlerle paylaşacağız.

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