Radyo Kulesi ile Telefonunuzdan Radyo Dinleme Keyfini Yaşayın

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla hayatımızda daha az yere sahip olmaya başlayan FM radyolar, öyle bir hale geldiki artık yeni bir telefon aldığımızda cihazlarımızda dahili olarak bile gelmiyor.

Size akıllı telefonunuzdan radyo dinleme keyfini en kusursuz şekilde sunan Radyo Kulesi uygulaması ile tanıştırmak istiyoruz. Şafak Gezer tarafından uygulama marketlerinde yayınlanan Radyo Kulesi’nde yüzlerce Türkçe yayın yapan radyo bulunuyor. İstediğiniz an açıp dinlemeye başlayabileceğiniz radyo listeside oldukça kalabalık. Günümüzde radyo dinleme kültürü her ne kadar azalsada radyonun verdiği keyfi başka bir şeye değişmeyenler telefonlarında da radyo keyfine devam edebilirler. Uygulamanın bir güzel tarafıda araç moduna sahip olması. İstediğiniz radyo kanalını seçtikten sonra dilerseniz sol üstten araç moduna alabilir ve yolda giderken daha büyük kolay ekranı kullanarak yolculuğunuza güvenle devam edebilirsiniz.

Radyo Kulesi ise sizlere abartılı reklamlardan oluşan uygulamalardan uzak tutarak ücretsiz radyo dinleyebilmenizi sağlıyor. İçerisinde sıkça dinlediğimiz radyo kanalları haricinde yerel radyolarıda barındıran uygulamada bir çok Türkçe yayın yapan radyoyu bulabilmek mümkün. Yabancı radyo kanallarınıda dinlemek isteyen ziyaretçilerimiz için ise TuneIn Radio uygulamasını önerebiliriz. Radyo Kulesi uygulamasını aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla indirebilirsiniz.

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