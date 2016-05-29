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Rainbow Six Siege Karakterleri Ghost Recon’a Geldi !

Sevilen Rainbow Six Siege karakterleri, Operation Archangel güncellemesi ile Ghost Recon'a dahil edildi. İşte detaylar ve tanıtım videosu.
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Ubisoft firmasının en güzel oyunlarından biri olan Ghost Recon: Wildlands‘a yeni bir update geldi ve yeni eklenen bu güncellemede ünlü ve sevilen multiplayer FPS oyunlarından Rainbow Six Siege‘in önemli karakter ve eşyalarını Ghost Recon’a dahil etti.

Ghost Recon: Wildlands oyunu bildiğiniz gibi büyük bir tanıtım ile oyunseverler ile buluşmuş gün geçtikçe daha çok sevilmeye devam etmişti. Aldığı güncellemeler ve eklenen yeni özellikler sayesinde sıkılmadan oyuncuların devam edeceğin oyun olan Ubisoft’un bu sevilen oyununa yukarıda gelen güncellemesi ise Operation Archangel adı ile oyuna eklenmiş durumda.

Ghost Recon’a eklenen yeni Operation Archangel güncellemesi ile sevilen Rainbow Six Siege karakterleri de oyuna dahil edilmiş durumda. Yayınlanan bu videoda gördüğümüz üzere oyuna eklenen karakterler; TwitchCaveriaDoc ve Smoke olarak sıralayabiliriz. Karakterler ile birlikte silahlar ve yeni eşyalarda Ghost Recon’a dahil edildi. Önceden de bu tarz çalışmalar yapan Ubisoft Rainbow Six Siege karakterlerinin eklenmesi çok sevilmiş olacak ki tekrar böyle bir yenilik getirmeyi amaçlamış.

Operation Archangel güncellemesi an itibari ile Ghost Recon’da oynanabilir durumda, oyunlarınızı güncellemeyi unutmayın, iyi oyunlar ve iyi operasyonlar 🙂

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