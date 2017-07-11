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Real Car Parking 2017 İnceleme

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Real Car Parking 2017 İnceleme

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Geçtiğimiz ay içerisinde Genetic Studio tarafından uygulama marketlerde yayınlanan Real Car Parking 2017, sizleri yeni nesil parking oyununa davet ediyor.

Dr. Parking 4’ten sonra en çok tercih edilecek parking oyunu olacağını düşündüğümüz Real Car Parking’te, eğlenceli dakikalar yaşamaya hazır olun.

Oyun içerisinde Starter Mode, Time Mode, Hard Mode ve Hardcore Mode olmak üzere dört farklı mod bulunuyor. Starter Mode’da kolaydan ortaya ve daha sonra zora doğru ilerleyen 20 seviye bulunuyor. Geçtiğiniz her seviye zorlaşıyor ve kazandığınız ödül para ise artıyor.

Oyuna başlarken size verilen VW Golf aracınızı daha sonra daha lüks araçlara yükseltebiliyorsunuz. Oyunun arayüz ve oynanış özelliklerine değinecek olursak alıştığımızın aksine daha gerçekçi bir grafik sizleri bekliyor.
Gerçekçiliği ve oyun deneyimini arttırmak için ise oyuna başlamadan önce kontak anahtarına tıklayarak motoru çalıştırmak ve emniyet kemerinizi takmanız gerekiyor. Park yaparken hata payınıda en aza indirmek için ise sesli park uyarı sistemide oyunda büyük yardımcınız olacak.

Editör yorumu: Real Car Parking 2017’nin en güzel tarafı ise diğer oyunlardaki gibi sizi sürekli altın veya para almaya sürükleyen bir yapıda olmaması. Biraz çabalayarak oyun içerisinde daha lüks araçlar satın alabiliyorsunuz ve ücretsiz oyun olmasına rağmen reklamlar sizi rahatsız etmiyor. 130 MB büyüklüğündeki oyunu indirmek için ise: iOS İndirAndroid İndir tıklayabilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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