Root Artıları ve Root Nasıl Yapılır ?

Root neden yapmak gerekli, root yapmanın faydaları nedir bu yazımızda her şeye açıklık getirdik.

Bugün sizlere Android işletim sistemine sahip telefonlarınız için var olan bir özellikten bahsedeceğiz. Bu işlem cihazınıza birçok özellik eklemeye ve performans açısından daha yüksek noktalara taşımaya yaramaktadır. Öncelikle üretici firmalara telefonlara kesinlikle root işlemi yapmazlar. Bu sizin kendi kararınız doğrultusunda yapabileceğiniz bir işlemdir.

Önemli bir not açıklaması yapalım; eğer telefonunuzun garantisi devam ediyorsa ve birçok sorundan dolayı root atmak istiyorsanız bunu yapmayın ya da yapmak isterseniz de garanti dışı kalacağını unutmayın aksi takdirde herhangi bir sorun yaşadığınız anda garanti kapsamından yararlanamazsınız. Sonuç olarak her zaman, garantili telefonlara root yapılması önerilmez.

Root İle Ne Gibi Ayrıcalıklara Sahip Oluyorsunuz?

Root atılan telefonda siz artık yönetici oluyorsunuz ve cihazın tüm erişilebilirlik özellikleri size ait oluyor. Telefonun kontrolü tamamen sizde oluyor. Örneğin cihazlarda firma geliştirici desteği sunmaktadır. Root işlemi yaptığınızda geliştirici özellikleri gibi birçok ayarı siz yapabiliyorsunuz.

Rom kurulumu yaparak telefonunuz veya tabletinize ROM özelliği ekleyebilirsiniz. Root gerektiren mobil uygulamaları kullanabileceksiniz. Titreşim, ses ayarları, ışık ayarları (LED, Fener), kamera detay ayarları, işlemci ayarları ve birçok bunun gibi ayarları değiştirebileceksiniz.

Root Nasıl Yapılır ? (Galaxy Modelleri için)

Öncelik olarak telefonunuzda önemli dosyaları yedeklemelisiniz. Odin, USB sürücüsü ve Root için gerekli dosyaları temin etmelisiniz. Sonrasında Root yapmak için hazır olacaksınız. Root dosyasını indirirken dikkat edilmesi gerek nokta, cihazınızla uyumlu olmasıdır. Uyumlu olmazsa yüklerken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Doğru root dosyasını indirdikten sonra, cihazın ayarlar bölümüne girin ve orada bulunan Güvenlik – Bilinmeyen Kaynaklar yolunu izleyerek izin veriyoruz. Bu izin sayesinde dışarıdan indirdiğimiz dosyaları cihazlarımıza kurabileceğiz.

Odin programını indirdikten sonra açıyorsunuz ve cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. PDA bölümüne girerek orada bulunan Start butonuna basarak root işlemini başlatıyoruz. Doğru root dosyalarını yüklediyseniz birkaç yeniden başlatma ardından cihazınız rootlanmış olacaktır. Güle güle kullanın 🙂