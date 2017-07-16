Samsung Galaxy Note 8’in Satışları Eylül’de Başlıyor

Samsung‘un IFA 2017’den sonra hayatımıza katacağı Galaxy Note 8 cihazı önümüzdeki aylarda kullanıcılarıyla buluşacak. 6,3 inç’lik 2160 x 4428 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz Süper Amoled çizilmeye dayanıklı ekran barındırıyor.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemciden gücünü alacak olan Galaxy Note 8’de 6 GB’lık RAM ve Adreno 540 grafik işlemcisi ile oldukça güçlü bir cihaz bizleri bekliyor. 12 MP‘lik kamerası optik görüntü sabitleme, otomatik netleme, gülümseme algılama, yüz algılama, sesli çekim, profesyonel ISO ve beyaz dengesi ayarları gibi özellikleride barındırıyor. 4K videolar çekebileceğiniz bu cihazda 8 MP değerinde ön kamerada bulunuyor.

IP 68 sertifikasına sahip olan Note 8, IRIS tarayıcı, parmak izi okuyucusu ve kalemde barındırıyor. Galaxy Note 8 için Samsung CEO’sunun açıklamasına göre Eylül’den itibaren ABD, İngiltere ve Güney Kore‘de satılmaya başlayacak cihaz diğer ülkelerde Ekim’den itibaren satışa çıkacak.

Apple’ın bu Sonbahar’da duyurması muhtemel yeni amiral gemisi iPhone 8’den önce piyasaya sürmeyi hedefleyen Samsung, IFA 2017’de rakipsiz kalmayacak. IFA 2017’de Google, Huawei, Lenova, LG ve Sony firmalarından da yeni akıllı telefonlar bekleniyor. 2018’de bizi rekabetin durmaksızın arttığı bir yıl bekliyor.