Samsung Galaxy S8 Active’in Özellikleri Sızdırıldı

Samsung’un üst segment telefonlarından Galaxy S8‘in geliştirilmiş sürümünün resmi özellikleri basına sızdırıldı. Günlerdir konuşulmakta olan Galaxy S8’in yeni versiyonunda kavis ekran bulunmuyor. Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S8 Active‘de bir diğer dikkat çeken özellik IP68‘in yanında MIL-STD-810G sertifikasınada sahip olması diyebiliriz.

Belirgin net köşelerinin yanında S8 Active’de Super Amoled destekli Gorilla Glass 5 korumalı daha geniş bir ekran bulunuyor. Samsung yeni cihazı Qualcomm’un Snapdragon 835 modelinden gücünü alacak ve cihazda 3000 mAh’lik batarya yerine 4000 mAh batarya tercih edilecek. Askeri sağlamlık derecesi olan MIL-STD-810G sertifikasıyla Dewalt ve CAT gibi telefonların yanında yer alacak.

4 GB RAM‘a sahip Galaxy S8 Active’de, 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunuyor. Android 7.0 ile kurulu şekilde gelecek olan cihaz kablosuz şarj özelliğide yer alacak. Hem akıllı telefon kullanayim hemde her şeye karşı dayanıklı olsun istiyorsanız, yakın zamanda duyurulacak olan Galaxy S8 Active sizleri bekliyor olacak. Galaxy S8 Active’in ne zaman piyasaya çıkacağı ve ne kadar olacağı olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.