Shameless Dizisi 9. Sezon Fragmanı ve Çıkış Tarihi

ABD üzerinden reyting rekorlarını altüst eden Shameless dizisi 9. sezonu bu yıl Eylül ayında izleyicilerle buluşacak. İşte 9. sezonu için yayınlanan tanıtım filmi.

ABD’nin en ünlü dizilerinden biri olan Shameless dizisi yakın zamanda 9. sezonu ile izleyicilerle buluşacak. Emmy Rossum ve William H. Macy gibi ünlü isimlerin başrol oynadığı Shameless Netflix üzerinden 6 sezona kadar şuan için izlenebiliyor.

2017 yılının son aylarında 8. sezon sezon finalini yapan Shameless bu yıl Eylül ayında tekrar izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Shameless 9. Sezon 9 Eylül’de Yayında

Shamaless dizisi 9. sezon 4. bölüm itibari ile toplamda 100 bölüm sayısını dolduracak ve bunun içinde özel bir kutlama yapılması bekleniyor. Shameless’ın 9. sezonunda oynayacak oyuncular başrollerdeki Emmy Rossum ve William H. Macy ile birlikte Cameron Monaghan, Jeremy Allen White, Amirah Johnson, Emma Kenney, Ethan Cutkosky, Christian Isaiah, Steve Howey ve Shanola Hampton gibi isimlerde diğer sezonlar gibi bulunmaya devam edecekler.

İşte Shameless 9. Sezon Tanıtım

Shameless’ın 9. sezonu toplam 12 bölümden oluşacak ve 9 Eylül 2018 tarihi ile haftalık olarak Showtime kanalında sevenleri ile buluşacak.