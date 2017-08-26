Sinyal Gücünü Arttıran iPhone 7 Kılıfı

Apple dahil olmak üzere bir çok farklı firmaya aksesuar üretimi sağlayan Cellular Line’ın yeni ürününü denediniz mi? Sinyal gücünü arttıran Cellular Line firmasının ürünü, iPhone’lar için bu amaca yönelik geliştirilmiş sınırlı ürünlerden bir tanesi.

İnce şık bir tasarıma sahip olan “Antenna” telefonunuzun dört tarafını korumakla kalmıyor sinyal gücünüzüde arttırıyor. Kılıfın içerisindeki sinyal alımını güçlendirecek anten sayesinde iPhone’unuzun sinyal alım kapasitesini arttırarak şebeke sorunu olan yerlerde telefon görüşmeleriniz kesilmeden konuşabileceksiniz.

Tek renk seçeneği bulunan kılıf siyah mat yüzeye sahip. WiFi ve Bluetooth ile etkileşime girmeyen kılıf, elektromanyetik dalgaları yaymadığından dolayıda güvenle kullanılabiliyor. Kılıfı alıp cihazınıza taktıktan sonra sinyal kapasitesinin az olduğu yerlerde arkasındaki kayar düzeneği aşağı doğru çekerek kılıfın özelliğini kullanabilirsiniz. Ülkemizde 99 TL‘den satın alınabilir kılıfı güvenle satın alabileceğiniz yerlerden Turkcell.com.tr’yi buradan ziyaret edebilirsiniz.

Dipnot: Bu kılıf ile sadece GSM sinyalleriniz güçleneceği için Bluetooth ve WiFi sinyal kapasitenizi arttırmayacaktır.