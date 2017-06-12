Son Dakika Depremlerini Öğrenmek İçin Uygulamalar

Bugün Türkiye saatiyle 15:28’de Ege Denizinde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesine çevrilmiş durumda. Oldukça fazla panik yaratan deprem, AFAD tarafından 6.2 olarak açıklanmasının ardından 15:35’de ise 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Şuana kadar 20’nin üstünde artçı depremin kaydedilmesi İzmir ve çevresinde oturanların tedirginliğini dahada fazla arttırmakta. Uzmanların bir yıl boyunca azalarak devam edeceğini açıkladığı artçılar şuan için 4.0’ın şiddetinin üzerine çıkmıyor. AFAD Başkanlığında takip edilen depremleri ücretsiz cep telefonunuzda bildirim olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye’de ki 3.0 ve üzeri depremleri siz uygulamaya girmeden bildirim olarak gönderen AFAD Deprem uygulaması oldukça başarılı.

AFAD Deprem uygulaması ile anlık olarak depremleri kontrol edebilir, geriye dönük arama yapabilir ve dünyadaki diğer depremlerdende haberdar olabilirsiniz.

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Web Servisleri

Son depremleri bilgisayarınız üzerinden takip etmek isterseniz ise AFAD’ın son dakika depremlerini sıraladığı https://sondeprem.afad.gov.tr/ adresinden veya Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma enstitüsünün http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp adlı bağlantısından öğrenebilirsiniz.

Uygulama indirmeden 3.0 ve daha büyük depremleri e-posta yoluyla takip etmek için ise buradan AFAD’ın e-posta ile bilgilendirme servisine abone olabilirsiniz.