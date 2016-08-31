Sporculara Özel E-ticaret Girişimi: Provitanya.com

Spor yaparken sporcu besinlerine ihtiyaç duyanlar için internetten sporcu besinleri satın alabilme imkanı bulunuyor. Provitanya.com sporcu besini arayanlar için en doğru ve güvenilir adreslerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Provitanya’da satılan tüm ürünler, “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” onaylı ve Türkiye yetkili disbrütörlerinden tedarik ediliyor.

Sporcu gıdalarının ve gıda takviyelerinin bulunduğu Provitanya’da çeşitli ürün grupları içerisinden aradığınız ürünü kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Sitede yer verilmiş olan ürün grupları arasında protein tozu, amino asitler, kilo ve hacim (karbonhidrat), kreatin, performans, form ve diyet, sağlıklı yaşam ürün grupları bulunuyor.

Ürün grupları arasında yer alan protein tozu, kişilerin ihtiyacı olan proteini karşılayan ve vücudun gelişiminde kas ve güç kazanımına yardımcı olan bir takviye. Kas gelişiminize önem veriyor ve protein tozu kullanmak istiyorsanız en iyi markalar arasında yer alan ve Optimum Nutrition markasının güvencesiyle üretilmiş olan optimum protein tozu tercihiniz olabilir. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde çok yaygın olarak kullanılmakta olan ve popüler hale gelmiş bir ürün. Dünya’nın en iyi protein tozlarından biri olarak da biliniyor.

Provitanya, sporcu gıdaları olarak 2014 yılında eczane, spor salonları ve çeşitli spor kulüplerine toptan sporcu gıdaları satışı ile başladı. 2015 yılının mart ayında e-ticaret ve perakende mağazasını açarak uzman kadrosu ile bilgi birikimlerini ve tecrübelerini, spor severlere orijinal ürün garantisini ön planda tutarak kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara ve uygun ödeme koşulları ile sunmayı hedefledi.

Başarılı bir e-ticaret sitesi için uzman ekiplerle yola çıkan Provitanya; altyapı, sosyal medya, SEO gibi tüm detaylara özen gösteriyor. Provitanya.com adresinde yayında olan web sitesi, IdeaSoft e-ticaret yazılımı alt yapısı ile hazırlanmış. Sitenin SEO çalışmaları Netpoint Digital tarafından yapılıyor.

Provitanya.com’da güvenle kredi kartınızı ürünlerinizi satın alırken kullanabiliyorsunuz. Kredi kartı bilgileriniz 256Bit SSL güvenlik sertifikası ile korunuyor.Sitenin sunduğu ürünleri satın alırken birçok olanağa da sahipsiniz. İlk üyeliğinizde 500 Propara hediyesi ve yaptığınız her alışverişte sepet tutarınızın %3 kadar Propara hediye kazanabilirsiniz. Provitanya.com da tüm alışverişlerinizde ürün bazında dilediğiniz hediyeyi seçebiliyorsunuz. Dönemsel olarak birbirinden güzel birçok kampanyayı da takip edebilirsiniz.

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