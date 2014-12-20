Steam’de Bozuk Oyun Dosyaları Nasıl Düzeltilir?
Steam üzerinden oynadığınız oyunun dosyaları bozuk yada hatalı ise, bir kaç adımda düzeltme işlemi uygulayabilirsiniz. Kimi zaman gelen güncelleme ile kimi zamanda eksik indirmelerden dolayı oyunlar açılmıyor ve sürekli hata mesajı veriyorsa, aşağıda ki anlatımdan faydalanabilirsiniz.
1. Bu tarz hataları gidermek için, Steam uygulamasına giriş yapınız.
2. Üst menüden Oyunlar > Oyun Kütüphanesini seçiniz.
3. Hatalı dosyaların bulunduğu oyuna sağ tıklayarak Özelliklere giriniz.
4. Üst sekmelerden “Yerel Dosyalar“a basınız.
5. Karşınıza çıkan “Oyun Belleğinin Bütünlüğünü Doğrula“yı seçerek, oyununuzda ki eksik dosyalar tespit edilecektir.
Eğer ki eksik bir dosya varsa bilgisayarınıza inecek ve hata düzeltilecektir.
Yorum(6)
Teşekkürler yararlı bir paylaşım olmuş.
Bende Yerel Dosyalara Gözat.. yazıyor diğer 3 seçenek aynı. Ona tıklıyorum dosya dizinine yönlendiriyor. Yardımcı olursanız sevinirim 🙂
Tamam sorunu halletim (yani asıl sorunu değil ama farklı olan seçeneği :D)
Asıl sorunum hallolmuyor.. Güncelleme geldikçe çoğu oyunuma girilmez oldu. Acil yardımcı olur musunuz ?
Merhabalar,
Steam’de güncellemelerden dolayı oyunlar oynanamaz olabiliyor. Bunu aşabilmek için versiyonu düşürmek lazım. Bazı oyunlarda yine “Özellikler” menüsünden “Betalar” diyip eski bir sürüme geri dönebiliyorsunuz. Genel olarak forumlarda bir araştırma yaptım ancak tam çözümünü bulamadım. Oynadığınız oyunla ilgili forumlara bakmanızı tavsiye ederim, orada bu tarz konulara çözüm bulunabiliyor. Eğer ki hiç birisi olmazsa, herhangi bir oyununuzu komple kaldırıp, tekrardan yüklemeyi deneyebilirsiniz.
Benzer sorunu bende yaşadığımda konuda anlattığımız gibi “Oyun Önbelliğinin Bütünlüğünü Doğrula”yı işaretleyince, benim sorunum hallolmuştu.
beyler ben age of mythology ‘i internet üzerinden indirdim ve steamdan aynı resimde gösterildiği gibi yaptım ama özellikler kısmına gelince sadece kısayol yazıyor nedenini söylerseniz sevinirim