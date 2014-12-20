Steam’de Bozuk Oyun Dosyaları Nasıl Düzeltilir?

Steam üzerinden oynadığınız oyunun dosyaları bozuk yada hatalı ise, bir kaç adımda düzeltme işlemi uygulayabilirsiniz. Kimi zaman gelen güncelleme ile kimi zamanda eksik indirmelerden dolayı oyunlar açılmıyor ve sürekli hata mesajı veriyorsa, aşağıda ki anlatımdan faydalanabilirsiniz.

1. Bu tarz hataları gidermek için, Steam uygulamasına giriş yapınız.

2. Üst menüden Oyunlar > Oyun Kütüphanesini seçiniz.

3. Hatalı dosyaların bulunduğu oyuna sağ tıklayarak Özelliklere giriniz.

4. Üst sekmelerden “Yerel Dosyalar“a basınız.

5. Karşınıza çıkan “Oyun Belleğinin Bütünlüğünü Doğrula“yı seçerek, oyununuzda ki eksik dosyalar tespit edilecektir.

Eğer ki eksik bir dosya varsa bilgisayarınıza inecek ve hata düzeltilecektir.