Süper Lig Maçları BeIN Media ile Ücretsiz mi Olacak?

Digitürk geçtiğimiz günlerde ki gelen açıklamayla birlikte; Digitürk kanallarının BeIN Media Group altında toplanacağı duyuruldu. Bununla birlikte Lig TV’ye peşin ödeme yapan insanlar gelen yorumlardan ve atılan tweetlerden görüldüğü üzere panikledi.

Cuma gecesinden beri 77.Kanal olarak bildiğimiz Lig TV ve ev kanalları artık BeIN Sport, BeIN Sport 2… Diye görülmektedir. Mevcut üyelere ise 1 aylık spor ekstra paketi verildiği gibi duyumlar da aldık, açıkçası bunun müşteri çekme amacı da olabilir, müşteri memnuniyeti de olabilir. Ama bizim dileğimiz artık insanlara “para” diye bakmamalarıdır. Eski bir Digitürk kullanıcısı olarak müşteriye bakış açısı ve müşteri memnuniyetini geliştirmelerini ümitle bekliyoruz.

Digitürk’ten yapılan açıklama ise şöyle; “Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak”

İşte eski adıyla bildiğimiz Lig TV’nin, bu haftalık yeni adıyla, ücretsiz olarak lig maçlarını izleyebileceğiniz frekanslar: