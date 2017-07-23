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Swarm Hesabı Nasıl Kapatılır ?

Eski canlılığını kaybeden Swarm uygulaması gün geçtikçe kan kaybetmeye devam ediyor, siz de bu uygulamayı terk edenlerden misiniz ?
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Mobil cihazlarda kullanılan yer bildirimi yapma uygulaması olan Swarm; hem arkadaşlarınıza nerede olduğunuzu gösteren bir uygulama olarak görülmesinin yanı sıra aynı zamanda da yeni insanlarla tanışma konusunda da yeterli olarak görülmektedir.

Swarm check-in’leri ile beraber farklı farklı mekanlarda olduğunuzu belirtme şansınız olmakla beraber aynı zamanda da bu mekanlar içerisinde yer alan diğer Swarm kullanıcısı insanları da görebilmek mümkün hale gelebiliyor bu sayede uygulama size sosyalleşme imkanı sunuyordu. Fakat artık eski popüleritesini instagram sayesinde kaybetti diyebiliriz siz de herhangi bir biçimde bu uygulamayı kullanmak istemiyorsanız da Swarm hesap silme işlemlerini tamamlamak durumunda kalabilirsiniz. Sadece uygulamayı silmek de bu konuda herhangi bir yeterlilik sağlamayacaktır.

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Swarm Hesap Silme İşlemi

Swarm uygulaması üzerinde var olan profilinizi ortadan kaldırmak oldukça kolay ve zaman kaybetmeden halledilen bir işlem olarak kendini göstermektedir. Swarm hesap silme işlemini gerçekleştirecek olan kişiler ilk olarak tarayıcılar üzerinden Foursquare uygulamasına girecekler ve bir bağlantı alacaklardır. Daha sonra da bu bağlantı ile beraber hesap silme sayfasına giriş yapacaklardır. Swarm bilgileri ile siteye giriş yaparak Delete Account tercihini tıklayacaklardır. Bu şekilde de Swarm uygulaması içerisinde var olan kendilerine ait hesabı ortadan kaldırmış da olacaklardır.

Check’-in uygulamasını kullanma konusunda yeniden karar veren kişilerin tekrardan bu uygulamaları indirmeleri ve uygulamayı kullanmaları için tekrardan yeni bir hesap açmaları yeterli olacaktır. Bu sayede de yeniden yer bildirimi yapabilecekler ve başkaları ile bu yerleri paylaşabilecekler.

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