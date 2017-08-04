Tablet Piyasasında iPad En Üst Sırada Yer Alıyor

Apple‘ın öncülük ettiği tablet piyasasında rekabet her geçen gün artmaya devam ediyor. iPad‘in yüksek satış oranlarıyla gurur duyan Apple, dünya genelinde 11.4 Milyon iPad sevkiyatıyla tablet piyasasının %30.1‘ine sahip durumda.

En yakın rakibi Samsung‘u ikiye katlayan şirket, tablet piyasasında ki büyümesini 2017’in ikinci çeyreğindede devam ettirmiş durumda. Apple’ın en son çıkardığı tablet ürünü iPad Pro, bu rakamların artmasındada oldukça etkili olmuş durumda. Tablet piyasasını canlı tutan diğer şirketlerden Samsung’da pazar payı genişlemiş olsada gönderi sayısı aynı kalmış gözüküyor.

Listeyi sırasıyla Huawei, Amazon ve Lenovo gibi ünlü markalar takip ediyor. Bunun haricinde diğer farklı marka tabletler ise piyasanın toplam %33.9’unu oluşturuyor.