Takip Edilesi YouTube Kanalları (Liste Şeklinde)

“Bim’e girdik Şok’u sorduk”, “Bim’e A-101 poşetiyle girdik”, “Bim’e torpil attık!” ve “A-101’e girip Bim daha güzel dedik” gibi başlıklara denk gelmeden YouTube’da gezinmek neredeyse imkansız hale geldi. Adeta mizah şöleni olan bu tarz vloglar, gerilim filmlerini sollayacak kadar çok izleniyor ve yorumlanıyor. Challenge ve slime furyasından sonra ortaya çıkan bu akım, genç yaştaki izleyicilerin yeni gözdesi olmuş durumda. “Ya iki dakika YouTube’a gireyim de kafam dağılsın” dediğiniz an kendinizi deep web’i aratmayan bir ortamda bulmanız olası. Yolgeçen hanına çevrilen YouTube’da kaliteli içerikler görmek istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

Peki kafalardaki asıl soru: “YouTube ne ara bu hale geldi lan?”

Bu soruya konusunda uzman kişilerin cevap vermesi daha doğru olur elbette. Ancak listeye geçmeden önce asıl cevaplanması gereken soru bu olmalı. Kuşak farklılığının doruklarına kadar yaşandığı günümüz zamanlarında gençler neredeyse günün 24 saatini özel demeden paylaşabilecek durumdalar. Kendini önemli hissetme, diğer kişilerden farklı olma ve profesyonel anlamda gelir sağlama amaçlarına yönelik olan bu kanalların birinde konuşmaya başlayan yeni bebeğin “merhaba arkadaşlar bez tanıtım videoma hoşgeldiniz” diyecek diye korkar oldum.

Bilim, Felsefe ve Öğretici Kanallar

1- Barış Özcan

Sanat, tasarım ve teknoloji konularına yönelik videolar hazırlayan Barış Özcan, YouTube Türkiye’de faydalı içerikler üreten sınırlı kanallardan en önemli olanı diyebiliriz. Özellikle genç YouTuberların örnek alabileceği en önemli kanallardan bir tanesi.

Mizah Kanalları

1- KURCALA

Çevresel olaylara ince dokunuşlarla tepki veren KURCALA, hiç bir kişi veya kurumu hedef göstermeden mizahını başarılı bir şekilde izleyenlere aktaran, takip edilesi bir kanal. İnce esprileri ve kaliteli mizahıyla röportaj konseptinde paylaştıkları skeçleri gülmeden izleyebilmek neredeyse imkansız.

2- YOREKOK

“Türkiye’nin en boktan ve manasız Youtube kanalına hoşgeldiniz.” şeklinde girişiyle Türkiye’nin ilk eleştiri kanalı olarak değerlendirebileceğimiz Yorekok, özgün içerikleriyle sıkılmadan takip edebileceğiniz bir kanal. YouTube Türkiye’nin geldiği noktayı kendi açısından değerlendirip izleyenlerine aktaran Yorekok’la eğlenmeye hazır olun.

3- Kamusal Mizah

“Dedem Splinter Usta’yı Zehirlemiş”, “Dedem Mortal Kombat’a Katıldı” ve “Çok Üst Düzey Bir Espri” gibi videolarıyla absürt komediyi doruklarınıza kadar yaşamaya hazır olun. Video paylaşımının çok sık olmadığı bu kanal, amatör şartlarda kaliteli espriler ile izleyicilerini güldürmeyi başarıyor.

MotoVlog Kanalları

1- Tektabanca

Amerika’ya kariyer için giden “Tektabanca”, motor dünyasını takip ediyor ve yaşam tecrubelerini izleyicileriyle paylaşıyor.

Gündem / Yaşam

1- Stolk

Stolk ile dünya ve ülke gündemini kısa videolarla takip etmeye hazır olun. Dünyanın bir ucunda başlayan bir akımdan tutun, ülkemizde yaşanan önemli olaylara kadar tüm konuları eğlenceli bir dille izleyicilerine aktaran kanalı ‘Stolklamanızı’ öneririm.

2- Sokak Röportajları

YouTube Türkiye’nin en bilinen kanallarından biri olan Sokak Röportajları, -her ne kadar bu sıralar YouTuberlar ile alakalı içeriklere ağırlık vermiş olsa da- gündemdeki konuları takip edip sokağa çıkarak halka sorular soruyor, fikirlerini alıyor. Eğlenceli sorulara yer yer ilginç cevaplar alınan röportajlarda, Türkiye’nin ve Dünyanın ilgilendiği konular hakkında 7’den 70’e her türlü insanın nabzı yoklanıyor.

Listemiz güncellenecektir, farklı kategoriler eklenecektir. Siz de izleyenlerine faydalı içerikler üreten kanalları aşağıda paylaşabilirsiniz. Takipte kalınız…