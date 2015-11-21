Tecrubesizler için Oyun Bilgisayarı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Eğer bu konuda tecrubeniz yoksa genel olarak oyun amaçlı tasarlanmış bilgisayarlara göz atabilirsiniz. Büyük elektronik marketlerin internet sitelerinde satılan oyun amaçlı bilgisayarlarına yapılan yorumlardan fikir edinebilir, aynı model bilgisayarı alan kullanıcıların forumlarda ve YouTube’da yapılan inceleme videolarına göz atabilirsiniz. Oldukça fazla marka ve model olduğu için bu konuda tecrubesi olmayan kullanıcılar sıkıntı yaşayabilir. Bunu önlemek için, satın almaya karar verdiğiniz marka ve modeli, tüm sitelerde araştırmalı ve yorumlar ışığında satın almalısınız. Örnek vermek gerekirse oyun bilgisayarlar için ideal olan sistem en az 8GB RAM’in olması, ekran kartının en az 2 GB ve üstü olması ve SSD diskin olması gereklidir. Bu gibi şeylere dikkat ettiğiniz zaman iyi bir oyun bilgisayarına sahip olabilirsiniz. Hazır halde bir bilgisayar almak yerine sıkı bir oyun severseniz kendiniz bilgisayar toplamayı tercih etmelisiniz..
Yorum(1)
Merhaba 13 yaşındaki oğluma oyun icin bilgisayar almak istiyoruz yardımcı olabilirmisiniz 2000 tl civarı düşünüyoruz youtube için video falanda çekiyor montaj yapıyor ne önerirsiniz şimdiden teşekkürler