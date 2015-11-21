Tecrubesizler için Oyun Bilgisayarı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her gün daha iyi ve daha iyi performans verebilecek bilgisayar donanımları çıkartılıyor çünkü yeni çıkan oyunları sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için bu gibi şeylere gerek duyuluyor. İşte sizlere satın alınabilecek oyun bilgisayarları!

Aslında bu konu da sizlere marka önerisi vermemiz pek doğru olmaz, fakat bilinir ve popüler bir kaç markanın adını sizlere söyleyebiliriz. Örnek olarak alabileceğiniz bilgisayar markaları; Asus, MSI ve Monster gibi kalite ve performans konusunda kendini ispatlamış firmalar olabilir. Bilgisayar üretiminde oldukça iyi işlere imza atan bu markaların sizlere oyunlarda sorun yaratacağı çok düşük ihtimal. Diğer bir yandan bir oyun bilgisayarı almak istiyorsanız işlemcisinden, RAM’ine, RAM’den ekran kartına kadar pür dikkat ince eleyip sık dokumalısınız aksi takdirde ileride bir çok sorunla karşılaşabilirsiniz.

Eğer bu konuda tecrubeniz yoksa genel olarak oyun amaçlı tasarlanmış bilgisayarlara göz atabilirsiniz. Büyük elektronik marketlerin internet sitelerinde satılan oyun amaçlı bilgisayarlarına yapılan yorumlardan fikir edinebilir, aynı model bilgisayarı alan kullanıcıların forumlarda ve YouTube’da yapılan inceleme videolarına göz atabilirsiniz. Oldukça fazla marka ve model olduğu için bu konuda tecrubesi olmayan kullanıcılar sıkıntı yaşayabilir. Bunu önlemek için, satın almaya karar verdiğiniz marka ve modeli, tüm sitelerde araştırmalı ve yorumlar ışığında satın almalısınız. Örnek vermek gerekirse oyun bilgisayarlar için ideal olan sistem en az 8GB RAM’in olması, ekran kartının en az 2 GB ve üstü olması ve SSD diskin olması gereklidir. Bu gibi şeylere dikkat ettiğiniz zaman iyi bir oyun bilgisayarına sahip olabilirsiniz. Hazır halde bir bilgisayar almak yerine sıkı bir oyun severseniz kendiniz bilgisayar toplamayı tercih etmelisiniz..