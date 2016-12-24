Ters Projeksiyon Perdesi Nedir?

Teknolojisiyle her mekana uyum sağlayan projeksiyon cihazları, evde, eğlencede, konferans salonlarında ve birçok kullanım alanına sahip. Projeksiyon cihazları kadar görüntünün yansıtıldığı perde teknolojisi de iyi bir görüntü kalitesi için önemlidir. Perdelerin çeşitliliği mekanizmaları ve kullanım amaçları bakımından farklılık gösterebilir.

Standart bir projektör, perde karşısına, cihazın teknik özelliklerinde belirtilen optimum mesafeye yerleştirilir. Ancak ters projeksiyon perdesi uygulamasında bu durum biraz farklıdır. Boyutdijital.com internet sitesinde yer alan bilgilere göre; projeksiyon cihazı perde arkasında, seyredilenlerin perde önünde yer aldığı bu uygulamaya ters projeksiyon adı veriliyor. Bu sistemde izleyiciler sadece perdeyi göreceğinden, uygulama aynı zamanda dev ekranlı bir televizyon izlenimi de yaratmaktadır.

Nerelerde kullanılır?

Ters projeksiyon perdesi uygulamasında projeksiyon cihazı perde arkasında kaldığından sunum sırasında projeksiyon ışığı kişiyi rahatsız etmez. Özellikle büyük konferanslarda, düğün salonlarında, konserlerde sahne arkası yansıtmalarında bu teknoloji yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kurumlar, ürün ve hizmet tanıtımlarında normal bir projeksiyon görüntüsünden daha parlak ve yüksek kontrastlı görüntü elde edildiğinden ters projeksiyonu tercih etmektedir. Bunun dışında evde, ofiste, kafelerde, mağazalarda, müzelerde, fuar alanlarında, otellerde, marketlerde de kullanılabilen ürünlerdir.

BoyutDijital’in ters projeksiyon perde hizmeti

Ters Projeksiyon perdesi geniş bir kullanım alanına sahip. BoyutDijital, müşterilerinin talebine uygun farklı çeşitlerde ters projeksiyon perdeleri satıyor ve uygulama yapılacak mekanlarda keşif yapıyor. Böylece hem bütçeye uygun hem de ihtiyaçlar doğrultusunda bir uygulama yapılmış oluyor.

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