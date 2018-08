The Crown Dizisi Netflix 2017 (2 Sezon)

Amerika ve İngiltere ortak yapımı olan The Crown dizisi, tüm dünyada oldukça fazla beğeni toplamış durumda. İMDB üzerinde 8.7 puan alarak ismini zirvelere yerleştirmiş durumda.

Dağıtıcısının Netflix olduğu 4 Kasım 2016 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan The Crown adlı dizi; büyük bir beğeni toplayan yapımlardan bir tanesi olmakla beraber dizi izleyicisinin rağbet ettiği projeler arasında yer almaktadır. 10’ar bölümlük iki sezon halinde çekimleri tamamlanan The Crown adlı dizi kapsamında İngiltere ve Amerika’nın ortak yapımı bir diziyi izleme şansı ortaya konulabiliyor.

Tarihi unsurları fazlasıyla içerisinde barındırarak İkinci Dünya savaşı döneminde var olan İngiltere’yi işleyen bu dizi; oldukça başarılı bir drama türündeki yapım olarak ilgi çekmektedir. Fazlasıyla yüksek bir bütçeye sahip olan biyografik yapımlar arasında da yer alan The Crown; Peter Morgan tarafından senaryolaştırılarak; yapımcılığını ise Philip Martin, Benjamin Caron ve Julian Jarold üstlenmiştir.

The Crown Dizisinin Konusu

The Crown adlı dizi içerisinde İngiltere Kraliyet Ailesi ile beraber siyasilerin ilişkilerinden de söz edilmektedir. Aynı zamanda dizinin ilerleyen bölümlerinde İngiltere sokaklarında yalanan gelişmelere de ışık tutulmuştur. İkinci Elizabeth’in tahta ilk geçtiği dönemler olarak bilinen 1945’li yıllardan da The Crown adlı dizi içerisinde aktif olarak söz edilmektedir. Aynı zamanda İkinci Elizabeth’in politik duruşu, iç dünyası, ikili ilişkiler ve aile yaşantısından da The Crown adlı dizide söz edilen temel konular olarak söz edilmektedir. Buckhingham Sarayı içerisinde yaşanan entrikalarla beraber aşklar ve yalanlardan da dizi içerisinde söz edilerek etkili bir olay örgüsüne sahip olması ile bilinecektir.

Son derece önemli bir bütçeyle seyircilerin karşısına çıkan The Crown; sadece Buckingham Sarayı içerisinde yer alan gelişmeleri içermemekle beraber aynı zamanda da 10 Downing Street’i de kapsayan bir kurguya sahiptir. Olayların geçtiği dönemin mükemmel bir biçimde yansıtıldığı bir proje olan The Crown; yaşanan olayları da tüm çıplaklığı ile dizi seyircisine aktarması konusunda başarılı bir yapım olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda da ilgi çeken oyuncuları ile de başarılı performanslarla dolu olan bir dizi olarak da ön planda yer alacak olan The Crown; başarılı bir TV dizisi olarak kendini göstermektedir.

The Crown Dizisi Oyuncu Kadrosu

Claire Foy(İkinci Elizabeth)

Claire Foy, The Crown adlı dizi içerisinde İkinci Elizabeth karakterine bürünerek etkileyici bir performans sergileme konusunda öne çıkıyor. Kraliçeye hayat verecek olan bu oyuncu sezon boyunca başarılı bir biçimde yeteneklerini sergiliyor.

Matt Smith (Philip Mountbatten)

İkinci Elizabeth’in eşi olan Philip Mountbatten’e hayat veren Matt Smith; etkileyici performansı ile göz dolduruyor. Edinburg Dükü olarak da izleyicilerin karşısına çıkan Matt Smith; bu projede de önemli bir performans sergileyeceğe benziyor.

John Lithgow(Winston Churchill)

Tarihe yön veren bir karakter olan Winston Churchill, iki Dünya Savaşı’nda da başbakan olarak görev alan karakter olarak bu dizi içerisinde yer alıyor. The Crown adlı dizi içerisinde Winston Churchill karakterini 71 yaşındaki usta aktör John Lithgow canlandırıyor.

Jared Harris (Kral Dördüncü George)

Dizide İkinci Elizabeth’in babası rolünde olan ve Kral Dördüncü George olarak The Crown içerisinde yer alan isim olarak ise Jared Harris yer almaktadır.

The Tudors’un modern versiyonu olarak adlandırılan ve aynı türde bir sürükleyiciliği de içerisinde barındıran dizi olarak adından söz ettiren The Crown; ilk sezonundan itibaren dizi izleyicilerin büyük oranda dikkatini çekmiş ve beğenisini toplamayı da başarmış olan bir proje olarak gündeme gelmektedir. Bu yüzden de global bir yapıda dizi severleri etkisi altına almaya devam etmekte olan The Crown; her bölümü büyük merak uyandıran bir yapım olarak da görülmektedir. Bu güzel tarihi diziyi, Netflix üzerinden harika görüntü ve ses kalitesi ile izleme şansına erişebilirsiniz.

The Crown 2. Sezon Türkçe Fragmanı