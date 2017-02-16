Travian’da 15 Tarlalı Köy ve Fil Bulucu (Programsız)

2003 yılında Travian Games GmbH tarafından yayına başlayan Travian, Web tabanlı strateji ve savaş oyunu. Cermen, Romalı ve Galyalı ırklarından birini seçerek hızlı veya normal servera kayıt yaptıktan sonra sizi yönetmeniz gereken bir köy bekliyor.

Bulunduğunuz yerde güçlü kalmak ve hammadde ihtiyacınızı karşılayarak askeri başarılar sağlamak ilk hedefiniz olacaktır. Oyuna başladıktan sonra alışmanız için size verilen görevleri yerine getirince oyun sizi ödüllendiriyor ve çeşitli hediyeler gönderiyor. Yeni bir köy kurarak yayılma ihtiyacı doğduğunda ise 15 tarlalı köy bulmak epey bir zor hale gelebiliyor.



Size bu konuda çözüm sağlayacak programlar olmasına rağmen hem oyununuz hemde bilgisayarınız zarar görebilir. Sıkı bir şekilde denetlenen serverlarda böyle bir yola başvurmanız hesabınızın askıya alınmasına sebep olabilir. Aynı zamanda sizi kandırmak amacıyla hazırlanan programlar bilgisayarınıza trojan bulaştırabilir.

Sizler için 15 tarlalı köy bulma ve fil bulucu internet sitelerine aşağıdan erişebilirsiniz:

15 Tarlalı köy bulucu

http://croppers.travibot.com/



Fil bulucu (Şuan için TR serverlar yok)

http://elephants.travibot.com/