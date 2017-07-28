Truva: Bir Şehrin Düşüşü Dizisi (2018) Netflix Dizisi

Netflix üzerinde 2018 yılında yayınlanan ve tarihi dizileri sevenler için biçilmiş kaftan olan, Truva; Bir Şehrin düşüşü adlı yapıma gelin yakından bakalım. Eğer izlediyseniz dizi hakkında yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.

Yunan mitolojisini biraz farklı biçimde işleyen diziler arasında yer alan Truva: Bir Şehrin Düşüşü, Netflix dağıtım şirketinin üstlendiği bir proje olarak şuan için yabancı dizi sevenlerle harika kalite ile buluşmakta. Romantik, dram ve politika ögelerini de içerisinde sık sık bulunduran Truva Bir Şehrin Düşüşü; farklı ve tarihi konusuyla ön planda yer alan bir yapım olarak gündeme gelmektedir. Aynı zamanda da Amerikan kültürünü de başarılı bir biçimde Truva: Bir Şehrin Düşüşü kurgusuna adapte edilmiş bir biçimde görebilmek de mümkün olsa da izleyicileri sıkmayan bir olgu olarak da görülmektedir. Truva Bir Şehrin Düşüşü ülkemiz de yayında olan dizinin orijinal ismi de; Troy: Fall of a City olarak konulmuş.

Şimdilik Sadece Bir Sezon

Henüz bir sezon çekilmiş olsa da fazlasıyla ilgi gören ve takipçilerini merakta bırakan bir yapım olarak gündeme gelen Truva Bir Şehrin Düşüşü; tarihi gerçeklere dayandırılan bir sinema projesi olarak görülmektedir. Dizi içerisinde ana konu Paris ve Helen isimlerinin aşk hikayesinden yola çıkılarak meydana gelmiştir. Bu aşkın doğuracağı sonuçlar da Truva Bir Şehrin Düşüşü adlı diziye lanse edilen olay örgüsü olarak kendini göstermiştir. Hatırlayacağınız üzere Truva filmindeki aynı konular işlense de, bu yapım daha detaylı ve uzun soluklu bir şekilde izleyicilere daha fazla bilgi verecek gibi görünüyor.

İMDB puanları biraz düşük fakat olumlu dönüş çok

İlgi çekecek bir yapıyla dizi izleyicilerinin karşısına çıkmış olan bir yapım olarak görülmektedir. İçerisinde çok sayıda ünlü oyuncu da barındıran Truva Bir Şehrin Düşüşü; konusu ile de ilgi gören bir yapım olarak da ifade edilmektedir. Fakat İMDB platformu üzerinden baktığımız da 10.000 kişiye yakın kişi tarafından oylanmış ve puanı vasat bir şekilde 3.8 gibi düşük rakamlarda kalmıştır. Ancak biz TeknoFeed olarak diziyi izledik ve cast dışında gayet güzel olduğunu belirtebiliriz. Evet oyuncu seçimleri bazı karakterler haricinde biraz sönük kalmış gibi gözüküyor, yani hep eksik bir şeyler vardı fakat dizi de kendini izlettirmeyi her zaman başarıyor. Sanırım kanımızda var aksiyon, savaş, dehşet görmek 🙂

Truva Bir Şehrin Düşüşü 2. Sezon

Anadolu’nun en eski uygarlıklarından bir tanesi olarak görülen ve yıkılış süreci ile Doğu ve Batı arasında köprü kurulması sürecine girilen Truva; oldukça önemli bir medeniyet olduğundan dolayı dizi ya da film sektörleri için aranılan bir nimet olarak ifade edilmektedir. Son olarak Truva Bir Şehrin Düşüşü adlı dizide tarihi gerçekler farklı bir yönetmenin bakış açısından işlenerek aynı zamanda da oyuncu performansları açısından da yeterli bir dizi projesi olarak kendini göstermektedir. 8 bölümden ibaret olan ve her bölümü yaklaşık bir saat süren Truva Bir Şehrin Düşüşü adlı dizinin ikinci sezonu da merakla beklenmektedir. Ancak şuan için ikinci sezonun ne zaman çıkacağı konusunda bir tarih mevcut değil.

Truva Bir Şehrin Düşüşü Olay Örgüsü

Paris’in Menelaos’un karısı olan Helen ile aşk yaşaması üzerine başlayan dizi kurgusu; Helen’in Paris ile beraber Truva’ya gelmesi ile başlıyor. Yunan topluluğu bu olayı bir aşağılama ve onur kurucu görerek tüm askerleri toplayıp adaleti sağlamak için Truva şehrine baş kaldırmaya hazırlanmaktalar. Bir amacı bulunan Menelaos’un ağabeyi Agamemnon; Helena’nın kaçışını bahane ederek Truva’ya saldırmaya dayalı bir hareket içerisine girişiyor. Oldukça pasif bir karakter olan Menelaos’un Agamemnon’a bu taleplerini bildirmesi üzerine savaş üzerine harekete geçilecektir. Agamemon ve Menelaos ile beraber Akhilleus ve Odysseus karakterleri de savaş için karar alarak Truva’ya doğru harekete geçeceklerdir. Bu aşamada Paris ile Helen Truva surları arkasında aşklarını yaşamaya devam ederken gelen tehlikeden haberdar olmayacaklardır. Bu evrede Paris; Helen’i Truva halkına ve ailesine kabul ettirmek için büyük bir uğraş içerisinde yer alacaktır. Kuşatma başladığı andan itibaren olaylar şekil almaya başlayacak ve Truva şehri de savaş düzenine girecektir.

Truva Bir Şehrin Düşüşü adlı dizi içerisinde olaylar dizisi bu şekilde kendini gösterecek olup; ilk bölümünde tamamen aşk dolu bir yapıda olmanın yanında ikinci bölümde ise kanlı sahneleri ile bilinen bir proje olarak adından söz ettirecektir. Mitolojik karakterler olan Zeus, Afrodit gibi tanrıların da bu dizide yer alması bilgilendirme açısında ve oyuncularla olan ilişkileri açısında oldukça ilgi çekici ancak onlar da biraz sönük kalmış diye belirtmeden geçmek istemiyorum. Truva Bir Şehrin Düşüşü, tarihi gerçeklikleri baz alarak ortaya konulan bir yapım olduğundan dolayı da tarihe ilgisi olan dizi severlerin merakla bekleyeceği yapımlar arasında yer almaktadır. Böylelikle de Truva Bir Şehrin Düşüşü adlı dizinin hedef kitlesi de belli bir seviyede de yer alacaktır.

Truva: Bir Şehrin Düşüşü 1. Sezon Resmi Fragmanı