Türk Yazılım Şirketi Eflatun Games’den Yeni Oyun: Optic.

Türk yazılım geliştirme şirketi, Eflatun Yazılım tarafından geliştirilen “optic.” isimli mobil oyun, oyun severleri bekliyor. Ayna ve yansıma temalı beyin yakan bulmaca oyunu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Şirketin ilk oyunu “Alfabetik Karagöz” yayınlandığı günden itibaren bir çok kullanıcı tarafından beğenilmiş ve App Store’da “Önerilenler ve En iyiler” listesine girmişti.



Herkesin ilkokulda gördüğü “optic.” konusunu eğlenceli bir şekilde karşımıza çıkaran şirket, yeni oyunu için oldukça heyecanlı. Oyunun temel amacına değinecek olursak aynaları, mercekleri, prizmaları ve ışın yollarını kullanarak lazer ışığını göze tutmaya çalışıyorsunuz.

Mantık olarak basit olan oyunda oldukça zorlu bölümlerde var. Bulmaca oyunu severler bu oyuna bayılacak ve bitirene kadar ellerinden bırakamayacak.



Oyun ayrıca oyuncuların kendi levellerini (bölümlerini) tasarlamalarına da imkan sağlıyor. Kendi tasarladığınız levelleri, isterseniz telefonunuza kaydedip daha sonra oynayabilir ya da arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Dilerseniz tek tuşla Eflatun Games’e gönderip sonraki güncellemede yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

“optic.” oyunu App Store‘da 3,49 TL’den satılmakta olmasına karşın Google Play‘de ücretsiz indirilmekte. Tüm soru ve önerileriniz için şirketin resmi internet sitesi www.eflatunyazilim.com’u ziyaret edebilirsiniz.