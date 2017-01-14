Turkcell 5 GB İnstagram Özel Paketini Çıkardı

Artık hikaye izlerken aklımız internette kalmayacak...

Son zamanların en revaçta olan sosyal medya uygulaması İnstagram kullanımı için Turkcell firması güzel bir internet paketi oluşturup duyurusunu yaptı. Aylık sadece 10 TL karşılığın da sadece instagram uygulaması üzerinden kullanabileceğiniz 5 GB internet paketini sizde satın alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Artık daha rahat hikaye izleyebileceksiniz değil mi ? 🙂

Her geçen gün daha da popüler olmayı başaran instagram uygulaması, yaptığı yeniliklerle kullanıcıları kendine daha çok bağlayıp doğal olarak daha çok vakit ve internet harcamasına yol açıyor. Zaten günümüzde firmaların oluşturduğu internet paketlerinin çoğu bu tarz sosyal medya programlarında kullanılmakta. Turkcell firması da bu sorunları görecek ki sadece İnstagram kullanıcılarına yönelik bir paket meydana getirdi.

5 GB İnstagram Paketi Satın Alma

Turkcell’in oluşturduğu bu paketi yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece instagram uygulaması üzerinde kullanabilirsiniz. Aksi halde kullanımda ise, hattınıza ait başka bir internet paketi var ise ondan gidecek ya da direk faturalı iseniz fatura kesim tarihinde sizi bir sürpriz bekliyor olacak. Evet gelelim bu güzel paketi 10 TL karşılığında nasıl satın alacağınıza.

Turkcell instagram paketine sizde sahip olmanız için INSTAGRAM yazıp 2200’a mesaj göndermeniz yeterli. Mesajla uğraşmak istemeyenler için daha da uğraştırıcı olan 532 numaralı Turkcell müşteri hizmetlerini arayıp bu paketi satın alabilirsiniz.

Bu satın alınan sadece instagrama özel internet paketinin süresi bir aydır. Kullanmadığınız aylardaki kullanım miktarı diğer aya aktarılmaz. İnstagram paketi sadece yurtiçi kullanımlarda geçerlidir, yurtdışına çıktığınız takdirde bu paket geçersiz sayılacaktır. Hazırkart yani kontürlü kullanıcılar 1 ay içerisinde bu paketi 4 kere satın alma hakkına sahipler.

Kampanya 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerlidir.