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Turkcell, İnternet Filtresi Nasıl Yapılır?

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Turkcell, İnternet Filtresi Nasıl Yapılır?

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Turkcell kullanıcılarının iki adımda nasıl internet filtresi yapabileceğinizi göstereceğiz. İnternetin zararlı yanlarından eşinizi ve çocuklarınızı korumak için başvurabileceğiniz internet filtresi, internet sağlayıcılarında bulunduğu gibi gsm operatörleride bu filtreyi sizlere sağlıyor.

Turkcell’de filtre kaldırmak veya filtre eklemek için:

İlk olarak uygulamayı giriş yapıp sağ üstte bulunan açılır menü ikonuna tıklayıp Hesabım>Ayarlara tıklayınız.

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Karşınıza çıkan ekrandan “İnternet Ayarlarım“a tıklayınız.

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İstediğiniz profili seçerek ayarlarınızı kaydederek filtre kullanma veya kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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