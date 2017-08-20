Ana Sayfa Nasıl Yapılır Turkcell Sarı Kutu’da İpragaz Kampanyası
Turkcell Sarı Kutu’da İpragaz Kampanyası
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Turkcell Sarı Kutu’da İpragaz Kampanyası

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Turkcell Sarı Kutu’da İpragaz Kampanyası

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Turkcell‘in bireysel müşterileri için hazırladığı sarı kutu’da yeni hediyeler sizleri bekliyor. Şirketin bir çeşit teşekkür programı olan sarı kutu’da kazandığınız puanlarla çeşitli hediye ve kampanyalara katılabiliyorsunuz. Farklı firmalarda da indirim kampanyaları uygulayan sarı kutu’da Dünya Göz’de göz check-up’ınızdan tutun, araç temizleğine kadar bir çok farklı alanda indirimler mevcut.

Turkcell’li olduğunuz her ay için size puan hediye eden şirket, bu seferde İpragaz‘la iş birliği sağlayarak tüp kampanyası başlatmış. Türkiye genelinde farklı fiyatlardan satılan tüplerde ortalama olarak 84,5 TL’den satılan 12 KG’luk tüpü sarı kutu ile 75 TL‘ye satın alabiliyorsunuz.

Kampanyadan yararlanabilmek için SK66 yazıp 2200’a göndererek şifrenizi ve hat numaranızı sipariş verirken bayinize iletmeniz yeterli. Turkcell’in bu kampanyasından 60 günde bir yararlanabiliyor ve sadece 12 KG’luk tüp siparişleri kapsıyor.

Hala Sarı Kutu’lu Değil Misiniz?

Sarı Kutu’ya katılım ücretsizdir. Herhangi bir şekilde sizden ücret kesintisi yapılmaz. Katılmak için ise SARIKUTU yazıp 2200‘ye kısa mesaj göndererek dahil olabilirsiniz.

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Anıl Güzel Merhaba ben Anıl, 2016 yılında Kadir Has MYO Grafik Tasarımı bölümünden mezun oldum. 2017'den itibaren Medya ve İletişim Sistemleri okumaktayım. Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve öğrendiklerimi burada paylaşıyorum.

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