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Turkcell’de 3G’den 4.5G’ye Nasıl Geçilir?
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Turkcell’de 3G’den 4.5G’ye Nasıl Geçilir?

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Turkcell’de 3G’den 4.5G’ye Nasıl Geçilir?

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1 Nisan’dan itibaren kullanıma sunulacak olan 4.5G’nin hayatımıza girmesine çok az kaldı. İnternet hızında yüksek oranda değişim göstermesi beklenen bu yeniliğin, tüm gsm operatörü kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Turkcell kullanıcıları için ise nasıl bir kaç adımda 3G’den 4.5G hızına geçiş yapılır size bunu göstereceğiz. Aynı yöntem ile 4.5G’den 3G’ye veya 2G’ye düşürme yapabileceksiniz.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir güncelleme ile “Turkcell Hesabım” uygulamasını indiren kullanıcılar internet hızı ayarını manuel olarak değiştirebilecekler.

turkcell-internet-hizi-degistirme-1İlk olarak uygulamayı giriş yapıp sağ üstte bulunan açılır menü ikonuna tıklayıp Hesabım>Ayarlara tıklayınız.

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Karşınıza çıkan ekrandan “İnternet Ayarlarım“a tıklayınız.

Buradaki ekrandan istediğiniz gibi internet hızınızı değiştirebilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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