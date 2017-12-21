Turkcell’de Seçili Telefon ve Tabletlerde 400 TL İndirim Fırsatı
Yeni yıla sayılı günler kala, Turkcell müşterilerinin Sarı Kutu puanlarını harcamak için son fırsatları olabilir. 1 yıldan fazla süredir Turkcell müşterisi olan kullanıcıların katılıp yararlanabileceği Sarı Kutu’da indirim ve fırsatlar sizleri bekliyor.
Kullanılmayan puanlarınızın büyük çoğunluğu 31 Aralık tarihinden sonra silineceğini ve boşa gitmemesi amacıyla kampanyalara göz atmanızı öneriyoruz. Bu yüzden sizlere Sarı Kutu’da yararlanabileceğiniz önemli kampanya ve indirimleri aşağıda listeledik.
Önemli Fırsatlar
Seçili Ürünlerde 100 TL İndirim
www.turkcell.com.tr’de seçili ürün alışverişlerinizde geçerli 100 TL indirim!
2.500 PUAN
Seçili Sjcam Ürünlerinde 100 TL İndirim
Sjcam Ürünlerinde 100 TL İndirim Fırsatı
2.500 PUAN
Seçili Philips Aksesuarlarında %40 İndirim
Philips Marka Aksesuarlarda %40 İndirim Fırsatı
2.500 PUAN
Samsung 4K UHD TV 100 TL İndirimli
Samsung 40 KU7000 7 Serisi Smart Flat 4K UHD TV’de 100 TL indirim!
2.500 PUAN
Samsung Galaxy J7 Core 200 TL İndirimli
Samsung Galaxy J7 Core’a 200 TL İndirimle Sahip Olabilirsiniz
5.000 PUAN
GoPro HERO5 Black Aksiyon Kamerası 200 TL İndirimli
GoPro HERO5 Black Aksiyon Kamerasına 200 TL İndirimle Sahip Olun
5.000 PUAN
Seçili Ürünlerde 200 TL İndirim
www.turkcell.com.tr’de seçili ürün alışverişlerinizde geçerli 200 TL indirim!
5.000 PUAN
HP Stream x360 2in1 Notebook 400 TL İndirimli
HP Marka Stream x360 2in1 Notebook’a 400 TL İndirimle Sahip Olun
8.000 PUAN
Seçili Telefon, Tablet ve Bilgisayarlarda 400 TL İndirim
www.turkcell.com.tr’de seçili telefon, tablet ve bilgisayar alışverişlerinizde geçerli 400 TL indirim!
8.000 PUAN
Fulltrip Kampanyası-Yurt İçi Otel
Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!
7.500 PUAN
Fulltrip Kampanyası-Yurt İçi Tur 160 TL
Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!
10.500 PUAN
Fulltrip Kampanyası-Yurt İçi Tur 180 TL
Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!
12.500 PUAN
Fulltrip Kampanyası-Yurt Dışı Uçak
Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!
7.000 PUAN
Fulltrip Kampanyası-Yurt Dışı Tur
Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!
13.500 PUAN
Fulltrip Kampanyası-Yurt Dışı Otel
Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!
10.000 PUAN
Fulltrip Kampanyası-Yurt İçi Uçak
Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!
2.500 PUAN
İpragaz Kampanyası
Sarı Kutu’yla tüpünüzü daha avantajlı alın!
150 PUAN
Sanal Mağaza Kampanyası
Sanal Mağaza Çarşı kategorisindeki tüm ürünlerde %20 indirim Sarı Kutu’da!
500 PUAN
Unutmadan! Sarı Kutu puanlarınızı 5.000 puana kadar farklı bir cihaza aktarabilir veya transfer alabilirsiniz.
Sarı Kutu kampanyalarına göz atmak ve puanlarınızı harcamak için buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz