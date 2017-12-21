Turkcell’de Seçili Telefon ve Tabletlerde 400 TL İndirim Fırsatı

Yeni yıla sayılı günler kala, Turkcell müşterilerinin Sarı Kutu puanlarını harcamak için son fırsatları olabilir. 1 yıldan fazla süredir Turkcell müşterisi olan kullanıcıların katılıp yararlanabileceği Sarı Kutu’da indirim ve fırsatlar sizleri bekliyor.

Kullanılmayan puanlarınızın büyük çoğunluğu 31 Aralık tarihinden sonra silineceğini ve boşa gitmemesi amacıyla kampanyalara göz atmanızı öneriyoruz. Bu yüzden sizlere Sarı Kutu’da yararlanabileceğiniz önemli kampanya ve indirimleri aşağıda listeledik.

Önemli Fırsatlar

Seçili Ürünlerde 100 TL İndirim

www.turkcell.com.tr’de seçili ürün alışverişlerinizde geçerli 100 TL indirim!

2.500 PUAN

Seçili Sjcam Ürünlerinde 100 TL İndirim

Sjcam Ürünlerinde 100 TL İndirim Fırsatı

2.500 PUAN

Seçili Philips Aksesuarlarında %40 İndirim

Philips Marka Aksesuarlarda %40 İndirim Fırsatı

2.500 PUAN

Samsung 4K UHD TV 100 TL İndirimli

Samsung 40 KU7000 7 Serisi Smart Flat 4K UHD TV’de 100 TL indirim!

2.500 PUAN

Samsung Galaxy J7 Core 200 TL İndirimli

Samsung Galaxy J7 Core’a 200 TL İndirimle Sahip Olabilirsiniz

5.000 PUAN

GoPro HERO5 Black Aksiyon Kamerası 200 TL İndirimli

GoPro HERO5 Black Aksiyon Kamerasına 200 TL İndirimle Sahip Olun

5.000 PUAN

Seçili Ürünlerde 200 TL İndirim

www.turkcell.com.tr’de seçili ürün alışverişlerinizde geçerli 200 TL indirim!

5.000 PUAN

HP Stream x360 2in1 Notebook 400 TL İndirimli

HP Marka Stream x360 2in1 Notebook’a 400 TL İndirimle Sahip Olun

8.000 PUAN

Seçili Telefon, Tablet ve Bilgisayarlarda 400 TL İndirim

www.turkcell.com.tr’de seçili telefon, tablet ve bilgisayar alışverişlerinizde geçerli 400 TL indirim!

8.000 PUAN

Fulltrip Kampanyası-Yurt İçi Otel

Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!

7.500 PUAN

Fulltrip Kampanyası-Yurt İçi Tur 160 TL

Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!

10.500 PUAN

Fulltrip Kampanyası-Yurt İçi Tur 180 TL

Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!

12.500 PUAN

Fulltrip Kampanyası-Yurt Dışı Uçak

Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!

7.000 PUAN

Fulltrip Kampanyası-Yurt Dışı Tur

Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!

13.500 PUAN

Fulltrip Kampanyası-Yurt Dışı Otel

Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!

10.000 PUAN

Fulltrip Kampanyası-Yurt İçi Uçak

Fulltrip.com’la avantajlı tatil Sarı Kutu’da!

2.500 PUAN

İpragaz Kampanyası

Sarı Kutu’yla tüpünüzü daha avantajlı alın!

150 PUAN

Sanal Mağaza Kampanyası

Sanal Mağaza Çarşı kategorisindeki tüm ürünlerde %20 indirim Sarı Kutu’da!

500 PUAN

Unutmadan! Sarı Kutu puanlarınızı 5.000 puana kadar farklı bir cihaza aktarabilir veya transfer alabilirsiniz.

Sarı Kutu kampanyalarına göz atmak ve puanlarınızı harcamak için buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz