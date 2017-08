Uber’in CEO Koltuğuna Jeff Immelt Oturmayacak

Dünya çapında yaygın hizmet ağıyla müşterilerini istedikleri yerlere ulaştırmaya yarayan Uber‘in kurucu patronu Travis Kalanick‘in istifa etmesinin ardından CEO koltuğu için en uygun kişi olarak görünen Jeff Immelt CEO olmaya çalışmadığını açıkladı.

Haziran ayında şirketin yatırımcılarının aldığı şok kararla kurucu patron Kalanick‘e gönderilen mektupta istifa etmesi istenmiş ve bunun üzerine baskılara dayanamayan Kalanick görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Uber’e yönelinen suçlamaların artması üzerine şirket yatırımcılarının aldığı kararla Kalanick’e el çektirilmiş ve gözler General Electric‘e uzun süredir başkanlık eden Jeff Immelt’a yönelmişti. Uber’i dünyadaki her şeyden daha fazla sevdiğini ancak şirketin daha ileriye gidebilmesi için yönetim kurulunun aldığı karara saygı duyduğunu belirten Kalanick, Uber’de yönetim kurulu üyesi olarak kalmaya devam edecek. Bunun üzerine yönetim kurulu CEO arayışına gitmiş ve bu tarihe kadar hala CEO seçememişti. General Electric’in tecrubeli başkanı Jeff Immelt, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Uber’de liderlik peşinde olmadığını ve şirketin kurucularına büyük saygı duyduğunu belirtti.

“Uber’i ileriye götürmek” amacıyla alınan CEO değişim kararı, hala sonuçlanmayarak büyük merak konusu haline gelmiş durumda. Şirketin yeni CEO’sunun kim olacağını ileriki günler gösterecek.

I have decided not to pursue a leadership position at Uber. I have immense respect for the company & founders – Travis, Garrett and Ryan.

— Jeff Immelt (@JeffImmelt) August 27, 2017