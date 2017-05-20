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Uluslararası Uzay İstasyonundan Canlı Seyret
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Uluslararası Uzay İstasyonundan Canlı Seyret

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Uluslararası Uzay İstasyonundan Canlı Seyret

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İngilizce kısaltması ISS olan Uluslararası Uzay İstasyonu, dünya yörüngeside hizmet veren 5 kurucu ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu uzay istasyonu. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilen istasyondan canlı olarak dünyayı aşağıdan seyredebilirsiniz.

Uluslararası Uzay İstasyonunda ilk olarak 2014 yılında denenen The High Definition Earth Viewing (HDEV) görüntüleme sistemi, ISS’den dünyaya canlı olarak görüntü aktarımını sağlıyor. Nasa tarafından geliştirilen HDEV kameraları, dört farklı açıdan anlık olarak dünyaya görüntü aktarabiliyor. Görüntüleri izlerken yaşanan sıkıntılar çok kısa sürede düzeltilerek görüntü aktarımına devam ediliyor. 720p seçeneği ile HD olarak izleyebileceğiniz görüntülerle sizi başbaşa bırakıyoruz…


Peki ISS’den dünyaya görüntü aktaran HDEV kamerasının neye benzediğini görmek ister misiniz?

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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