Ümraniye Profesyonel Halı Yıkama

Arı Halı Yıkama firması olarak kendi içimizde dört ana hizmet vermekteyiz. Bu hizmetler, halınızı evden alıp merkezde temizleyerek evinize bırakmak, evinizde koltuklarınızı yıkamak, teslim edilen yorganlarınızı yıkamaktır. Bayanlar ihtiyaçları doğrultusunda firmalara başvurarak randevu alırlar. Firmamız isteğiniz doğrultusunda evinize gelerek evinizde temizleyebilir ya da halınızı alarak merkezde daha detaylı temizleyebilir. Bu, halınızın kirlilik oranına ve sizin talebinize göre değişmektedir. Kimi bayanlar düzenli olarak firmamız ile iletişime geçerek evlerinde halıları ve koltukları temizlemeyi seçerler.

En çok mikrop barındırma potansiyeli olan halı ve koltuklar sıkça temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Özellikle evde yaşayan bir küçük çocuk varsa, bu işlemi yılda 3 kereye kadar yaptırmak mümkündür. İstanbul’da yaşayan bayanlar halı yıkama firmalarına oldukça fazla talep gösterirler. Şehrin tüm koşuşturmacası içinde eve yeteri kadar vakit ayıramayan bayanlar evlerine yakın olan bir firma ile anlaşarak düzenli olarak koltuk ve halılarını temizletirler. Örneğin, Ümraniye de oturan bir bayan Ümraniye halı yıkama firması ile anlaşabilmektedir. En çok tercih edilen Atakent mahallesi halı yıkama hizmetimiz gibi diğer tüm mahallelere de yıkama ve temizleme hizmeti vermekteyiz. Biz de Arı halı yıkama firması olarak Ümraniye’de siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti vermekteyiz.