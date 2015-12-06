Banka hesaplarınıza çok fazla para girişi oluyorsa bu makaleyi okumanızda fayda var. Sakın ola sakın vergisiz iş yapmayın. Eğer günlük kazandığınız para miktarı 500 ila 5 bin TL arasındaysa bu haberimizi mutlaka okuyun yoksa başınıza büyük işler alabilirsiniz!

Öncelikle; ”Vergi vermeden para kazanmak suç mu?” bunun cevabını sizlere verelim. Vergi vermeden para kazanmak, evet bu bir suça giriyor çünkü devletten para kaçırıyorsunuz. Eğer bir hizmet veriyorsanız ve bu hizmet isterse 1 TL olsun siz bundan her türlü KDV almak zorundasınız yoksa devlet sizin yakanıza eninde sonunda yapışır. Her para girişi ayrı ayrı ceza var!



Örneğin bir günde 3 bin TL kazandığınızı düşünelim fakat bu banka hesabınıza parça parça giriyor ve aynı ismin banka hesabına aktarılıyor. İşte bu tamamen riskli ve devletten ceza alabileceğiniz bir işlemdir. Banka hesabınıza aylık 25 bin ila 50 bin arası para girişi oluyorsa ve siz bu paranın hiç birinden KDV almıyorsanız işiniz çok harap olacaktır. Eninde sonunda maliye bu paranın nereden geldiğini size soracaktır eğer yanlış bir şey derseniz direk cezalar kesilmeye başlanacak ve kazandığınız paranın 2 katı olarak size ceza verilecek. Bugün bir oğlunuz olduğunu varsayalım ve elinizde olan 10 bin TL’i oğlunuza göndermek istediğiniz düşünelim.

Bunu hızlı ve güvenilir olarak sadece bankalar aracılığıyla gönderebilirsiniz fakat bu oğlunuza gönderdiğiniz paranın meblası çok yüksek olduğundan bundan KDV ödemelisiniz yoksa yine ceza alıyorsunuz. Hediye olarak bile gönderilen paranın mutlaka KDV bulunması gerekiyor.

Banka hesaplarımıza çok fazla para girişi oluyorsa mutlaka bir gün maliye evinizin kapısına gelecektir ve bu paranın kaynağını soracaktır.