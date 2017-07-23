Windows 10 kullandığınız bilgisayarınız çok mu yavaşladı ? Hemen bu adımları uygulayarak kendiniz de format rahatlıkla atabilirsiniz.

Microsoft’un geliştirmiş olduğu en çok kullanım kitlesine sahip olan Windows 10 işletim sisteminde sistem sıfırlama ve sistem sıfırlama aracının nasıl kullanıldığını anlatacağız. Yavaşladığını düşündüğünüz veya birçok gereksiz, işinize yaramayacak çöp dosyaları tek tek silmekle uğraşmayıp bilgisayarınızı tamamen sıfırlama işlemi yapmak istiyorsanız birazdan anlatacağımız yolları uygulamanız yeterlidir.

Ayrıca bilgisayarınızda ısınma, batarya sorunları, geç açılma sorunları ve performans sorunları varsa sizde sıfırlama işlemi yapabilirsiniz.

Windows 10 Sıfırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

Eğer Windows 10 işletim sistemine bir aydan önce geçiş yaptıysanız eski işletim sisteminize yeniden dönebilirsiniz. Ancak 1 aydan sonra diğer işletim sisteminizin yedeği silinecektir.

Öncelikle bilgisayarınızda Başlat menüsü> Ayarlar bölümüne girerek orada bulunan Kurtarma menüsüne tıklamalısınız. Bu adımdan sonra Başlayın bölümüne tıklayın.

Başlayın butonuna tıkladığınız anda Windows size 3 farklı seçenek karşınıza çıkaracaktır, hiç aklınız karışmasın aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanını seçebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz temiz ve sorunsuz bir PC kullanmak istiyorsanız önemli belgelerinizi yedekleyerek Her şeyi kaldır seçeneğini seçmelisiniz.

Dosyalarımı Sakla: Dosyalarımı sakla ile kişisel dosyalarınıza dokunulmadan Windows 10 sıfırlama işleminiz yapılır. Fakat, madem dosyalarım duracak neden sıfırlıyorum ? diyorsanız, kayıt defteri ve Windows ayarlar dosyaları sıfırlanacaktır. Yani dosyalarınızda virüs içeren bir şey yoksa tamamen sıfırlamak doğru olmayacaktır.

Her Şeyi Kaldır: Kişisel dosyalarınızın hepsi, Windows’a ilişkin ayarlar ve kişisel ayarların hepsi kaldırılır. Bilgisayarınız başlangıç haline çevrilecektir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükle: Fabrika ayarlarına geri yükleme seçeneği tüm dosyalarınızı ve kişisel ayarlarınızı kaldırır. Windows sürümünüz en ilk haline döner. Güncellemeleri kendiniz edinebilirsiniz.