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8

WordPress Notebook (Defter) Teması

8

WordPress Notebook (Defter) Teması

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Web günlükleri için ücretsiz olarak hazırlanmış ” Diary/Notebook ” teması WordPress kullanan siteler içindir, Genellikle blog yazarları ve günlük için ideal bir temadır.

Tema’nın Özellikleri

  • HTML5, CSS3 İçinde
  • JQuery PrettyPhoto Lightbox
  • Ajax tabanlı iletişim formu
  • JQuery Formlar

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Anıl Güzel Merhaba ben Anıl, Kadir Has MYO Grafik Tasarımı mezunuyum. Teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve öğrendiklerimi burada paylaşıyorum.

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