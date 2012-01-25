WordPress Notebook (Defter) Teması

Web günlükleri için ücretsiz olarak hazırlanmış ” Diary/Notebook ” teması WordPress kullanan siteler içindir, Genellikle blog yazarları ve günlük için ideal bir temadır.
Tema’nın Özellikleri
- HTML5, CSS3 İçinde
- JQuery PrettyPhoto Lightbox
- Ajax tabanlı iletişim formu
- JQuery Formlar
Yorum(8)
Bu tema da güzelmiş aslında ama geliştirmek lazım biraz daha
Çok güzel bir tema
link patlak admin
İndirme adresini farklı bir kaynaktan koymuştuk, uyarmanız üzerine temanın resmi kaynağındaki linkle yeniledim. Tekrardan deneyebilirsiniz.
linkte sorun var ?
link açılıyor
tema indirme linki yokmu ?
Merhabalar,
Bildiriminiz için teşekkürler, link düzeltilmiştir.