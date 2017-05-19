WordPress Siteniz İçin En İyi 3 İletişim Formu

WordPress siteniz için en iyi ve en çok tercih edilen 3 iletişim formu eklentisini sizler için listeledik. Blogunuz için en iyi olanını tercih etmeniz siteniz ziyaretçilerinede olumlu intiba bırakacaktır. Kurulumu ve kullanımı kolay olan bu eklentilerden biri iletişim formu ihtiyacınızı başarılı bir şekilde karşılayacak.

1- Contact Form 7 (Türkçe)

WordPress sitelerde en çok kullanılan iletişim formu olan Contact Form 7, ile birden çok iletişim formunu yönetebilir, buna ek olarak formları ve e-posta içeriklerini esnek bir biçimlendirmeyle özelleştirebilirsiniz. WordPress.org sitesinde 1.073 kişi tarafından 5 yıldıza laik görülen eklenti 3 milyondan fazla indirildiği biliniyor.

2- Ninja Forms

Bir diğer en çok tercih edilen iletişim formu uygulaması ise Ninja Forms. Bir iletişim formundan daha fazlasını sunan Ninja Forms ile abonelik formları, anketler ve blog yazılarınızın altlarına okuyucuların görüşlerini bildirmesi için form oluşturabilirsiniz. Kullanımı basit olan eklentinin tek dezavantajı Türkçe dil desteğinin olmaması denenebilir. Eklenti WordPress.org sitesinde 632 kişi tarafından 5 yıldıza laik görülmüş.

3- Jetpack (Türkçe)

WordPress kullanıcılarının yakından danıdığı Jetpack, trafik ve seo araçları, site güvenliği ve yedekleme işlemleri, görsel hizmetler ve bir çok konuda kullanıcılara ücretsiz hizmet sunuyor. Bununla birlikte eklentinin e-posta abonelikleri oluşturma, Facebook, Twitter ve Google ile oturum açarak yorum yapma ve bizim için en önemli olan tümüyle özelleştirilebilir iletişim formları oluşturabilmenizi imkan sağlıyor.

Unutmadan! WordPress siteniz için yükleyeceğiniz eklentileri mümkün olduğunca wordpress.org sitesi üzerinden indirmeye çalışarak siteniz güvenliğinede ek katkıda bulabilirsiniz. Olası korsan bir eklenti sitenizden veri çalınmasına yol açabilir. Keyifli bloglar.