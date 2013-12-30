WordPress’te bir sayfa veya yazıyı yoruma kapatma

WordPress’te özel olarak yorum yapılmamasını istediğiniz sayfalar olabilir. Ya da o sayfaya aşırı spam geldiğinden dolayı geçici olarak kapatmak zorunda kalabilirsiniz. WordPress’e yeni başlayan kullanıcılar için bunun nasıl yapılacağını göstereceğiz.

1.Adım – Yoruma kapatmak istediğiniz sayfa veya yazıyı düzenlemek için panele giriniz.

2. Adım – Daha sonra panel üzerinden istediğiniz sayfaya girip sayfanın üst kısmında ki Ekran Tercihlerine basın.

3. Adım – Açılan menüden “Tartışma” kısmına tıklayınız.

4. Adım – Alt kısma doğru inip, Tartışma alanına gelerek yorum kısmında ki onayı kaldırın.