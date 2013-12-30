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WordPress’te bir sayfa veya yazıyı yoruma kapatma
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7

WordPress’te bir sayfa veya yazıyı yoruma kapatma

7
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WordPress’te bir sayfa veya yazıyı yoruma kapatma

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WordPress’te özel olarak yorum yapılmamasını istediğiniz sayfalar olabilir. Ya da o sayfaya aşırı spam geldiğinden dolayı geçici olarak kapatmak zorunda kalabilirsiniz. WordPress’e yeni başlayan kullanıcılar için bunun nasıl yapılacağını göstereceğiz.

1.Adım – Yoruma kapatmak istediğiniz sayfa veya yazıyı düzenlemek için panele giriniz.

2. Adım – Daha sonra panel üzerinden istediğiniz sayfaya girip sayfanın üst kısmında ki Ekran Tercihlerine basın.

wp-yoruma-kapatma_1

3. Adım – Açılan menüden “Tartışma” kısmına tıklayınız.

wp-yoruma-kapatma_2

4. Adım – Alt kısma doğru inip, Tartışma alanına gelerek yorum kısmında ki onayı kaldırın.

wp-yoruma-kapatma_3

etiketler:
Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

Yorum(7)

  1. Merhaba! wordpress sitemi nasil, calisma yapmak icin gecici kapatabilirim hangi ayardan yapmaliyim.iyi gunler

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    1. Merhabalar,
      Sitenizi “bakım modu”na almanız gerekmektedir. Sizin için küçük bir araştırma yaptıktan sonra bunu bir eklenti ile yapabileceğinizi gördüm. Eklenti ismi Maintenance Mode. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra geçici süreliğine bakım moduna alabilirsiniz.
      Kolay gelsin.

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  2. ana sayfada yer alan haber başlığının, altta, yorum yanında yeniden tekrar görünmesi nasıl engellenir.

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  3. Verdiğiniz bilgileri takdir ediyorum. Çok basit bir işlem için kafayı yedim desem yeridir. Bu kadar kolay. Teşekkürler admin.

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  5. Kapatmak isteyenler olurmu bilmiyorum 🙂 Yorumlar wordpress’in can damarları gibi.. Yinede faydalı bilgi kullanmak isteyenler olabilir. Teşekkürler.

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  6. Çok teşekkürler bir tane yazım sürekli SPAM doluyordu. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu.

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