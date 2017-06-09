Yapı Kredi Nuvo Kapanıyor? Mevcut Müşterilere Ne Olacak?

2014 yılında Yapı Kredi tarafından duyurulan masrafsız ve şubesiz bankacılık ürünü Nuvo, 10.06.2017 tarihinden itibaren hizmet vermeyi Yapı Kredi’nin mevcut hizmet kanallarına bırakıyor. Yapı Kredi bünyesinde ayrı bir birim olarak başlayan Nuvo’da yolun sonuna gelindi. Ayrı internet bankacılığı ve uygulamaya sahip Nuvo’da mevcut müşteriler kullanıcı kodları ve şifreleriyle Yapı Kredi’nin kendi internet ve mobil uygulamalarından kullanıma devam edebilecekler.

0850 222 0555 nolu Nuvo çağrı merkezini arayıp bilgi aldığınızda sizlere 10.06.2017 tarihinden itibaren hizmet vermeyi Yapı Kredi’nin kendi internet şubesi ve mobil kanallarına bırakacaklarını, mevcut ücretsiz özelliklerinizin ise devam edeceklerini belirtiyorlar. Yapı Kredi’nin kendi çağrı merkezini aradığınızda ise ücretsiz özelliklerin devam edip etmeyeceğini öğrenmek için şubeye yönlendiriliyorsunuz. Nuvo TLcard’ınız ise otomatik olarak Yapı Kredi TLcard’a çevirilerek sistemde kayıtlı adresinize otomatik olarak gönderiliyor. Şuan için dağıtıma tam olarak başlamayan kart dağıtımları en kısa sürede başlayacak gibi gözüküyor.

Yapı Kredi tarafından Nuvo hizmetinin kapatılmasını konusunda açıklama ise şöyle:

“Yapı Kredi sektörün şu anda odaklandığı Omni-Channel’ın da ötesinde çoklu bir ekosisteme geçiyor. Tüm kanalların tek çatı altında birbiriyle konuştuğu bu bankacılık dünyasına hazırlıkta bir adım olarak Nuvo, Yapı Kredi Mobil’e entegre ediliyor. ”