Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Yerli Arama Motoru geliyor
Teknoloji Haberleri
1

Yerli Arama Motoru geliyor

1

Yerli Arama Motoru geliyor

Şuan oynatılan

Travian'da 15 Tarlalı Köy ve Fil Bulucu (Programsız)

Şuan oynatılan

TeknosaCell Hat Nasıl Alınır? Başvuru Şartları Nelerdir?

Şuan oynatılan

Süper Lig Maçları BeIN Media ile Ücretsiz mi Olacak?

Şuan oynatılan

Ters Projeksiyon Perdesi Nedir?

Şuan oynatılan

Sporculara Özel E-ticaret Girişimi: Provitanya.com

Türkiye’nin  Türkçe Arama Motoru için Hazırlıklara Başlandı.

Türk Mühendisler tarafından yerli arama motoru için hazırlıklara başlandı.Google ve Yandex’e rakip olucak şekilde düşünülen yerli arama motoruna, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Sanayi Bakanlığı’da projeye destek vermeye hazırlanıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bu projenin Türkçe mantığına uygun olacağını bildirdi.

Bu  projenin iki yıl içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor.

etiketler:
Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

Yorum(1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

vargonen
Close