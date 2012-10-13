Yerli Arama Motoru geliyor

Türkiye’nin Türkçe Arama Motoru için Hazırlıklara Başlandı.

Türk Mühendisler tarafından yerli arama motoru için hazırlıklara başlandı.Google ve Yandex’e rakip olucak şekilde düşünülen yerli arama motoruna, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Sanayi Bakanlığı’da projeye destek vermeye hazırlanıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bu projenin Türkçe mantığına uygun olacağını bildirdi.

Bu projenin iki yıl içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor.