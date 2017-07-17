11.11 İndirimlerinde En Çok Satılan Telefonlar

Her yıl 11.11 tarihinde yapılan çılgın bekarlar günü indirimlerinde bu yıl en çok satılan telefon modellerine göz attık, işte detaylar...

Apple firması bildiğiniz üzere uzun zamandır, uygun fiyata telefon üreten Çin’li markalara karşı biraz kan kaybetmiş durumdaydı. Ancak görünen o ki hala eski popüleritesini yitirmiş değil. Çünkü her yıl yapılan 11.11 bekarlar günü indiriminin bu yıl ki serüvenin de yine en çok satış rakamı yakalanan akıllı telefon iPhone oldu.

Alibaba’nın her yıl düzenlediği 11.11 bekarlar günü indirimleri bu yıl da bomba gibi indirimlerle tam bir alışveriş çılgınlığı yaşatıldı. Sadece Alibaba değil dünyanın her yerinde güzel indirimlerle karşılaştığımız bekarlar gününde biz de SSD, Kamera, Akıllı telefon gibi cihazlardan nasibimizi aldık, bir sonraki indirim fırtınası Kara Cuma‘yı kara kara düşünmeye başladık diyebiliriz 🙂

85 Saniye de 1 Milyar Dolar !

Çin’in ve dünya üzerinde ki en büyük eticaret sitelerinden biri olan Alibaba, son bir kaç senedir bu bekarlar günü konusunda adından oldukça fazla söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl yine 11.11 tarihinde aynı gün içerisinde tam 100.000 adetten fazla araba satmayı başarmış olan Alibaba, bu sene tam olarak 85 saniyede 1 milyar dolar gibi çılgınca bir satış rakamı yakaladığı belirtildi.

Bu yıl ki bekarlık gününde belirttiğimiz gibi milyarlarca dolar satış yapıldı, fakat en çok dikkat çeken indirimler ve rekabet tabi ki her insanın ihtiyacı haline gelmiş akıllı telefon cephesinde yaşandı. Çin’li bir araştırma firması 11.11 indirimlerinin başlamasından önce ufak bir araştırma yaparak çıkışından kısa bir süre oldukça fazla satan Huawei Mate 20‘nin Apple firmasını geçebileceği konusunda düşünceler ortaya atması ile bekarlar günü indirimleri sonucu merakla beklenmişti.

Bu yıl ki bekarlar gününde Xiaomi ve Huawei arasında oldukça fazla çekişmelerin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat tüm bunlar yanı sıra iPhone yine en çok satan akıllı telefon olmayı başarmış durumda. İnsanlar kaliteden ödün vermeyip Android sorunları ile uğraşmamak adına iPhone modellerine bu yıl da yöneldiği söylemek yine yanlış olmaz. Kısacası bu yıl ki indirim fırtınasında karlı çıkan firma yine Apple olduğunu belirtmeliyiz.

Şuan için hangi iPhone modellerinin en çok sattığı konusunda bir bilgi paylaşılmadı ancak en son çıkanların aksine eski modellerine daha çok sattığı da belirtildiğini söyleyebiliriz. Şimdi sakinleşip Black Friday indirimine kadar hiç bir satın almamalıyız ve o çılgın günleri sakince beklemeliyiz 🙂

Ufak bir hatırlatma geçtiğimiz günlerde Huawei markası, Apple’ın satışlarını geçip, en çok satan ikinci akıllı telefon üreticisi olmuştu. Bunu da dipnot olarak belirtmekte fayda var diye düşündük. Gerçekten Huawei markası güzel işler başarıyor son zamanlarda…