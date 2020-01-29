14 Şubat Sevgililer Gününde En Etkileyici Hediye Önerileri
14 Şubat sevgililer gününde sevgili için en etkileyici hediye önerileri kadınlar ve erkekler için farklılık göstermektedir. Kadınların erkek sevgiliye 14 Şubat sevgililer günü hediyesi olarak şu hediyeleri almaları önerilebilir..
14 Şubat sevgililer gününde sevgili için en etkileyici hediye önerileri kadınlar ve erkekler için farklılık göstermektedir. 14 şubat sevgililer günü hediye önerileri oldukça geniş kapsamlıdır. Kadınların erkek sevgiliye 14 Şubat sevgililer günü hediyesi olarak şu hediyeleri almaları önerilebilir;
- Şık bir ayakkabı,
- Vintage bir gömlek
- Oyun konsolu
- Şık ve zarif bir gömlek
- Kravat takımı
- Parfüm
- Kozmetik ürünleri
- İmza kalemi
- Yastık
- İsimlerinin yazılı oluğu romantik bir kupa alınabilir.
14 Şubat Sevgililer Gününde Kadın Sevgiliye Hediye Önerileri Nelerdir?
14 Şubat Sevgililer Günü Hediye Önerileri
Sevgililer gününde kadın sevgiliye alınacak hediye önerileri şu şekildedir;
- Tektaş pırlanta yüzük
- Gümüş veya altın kolye
- Kol saati
- Güzel bir kitap
- Ayakkabı
- Çikolata ve fotoğraf kutusu
- Parfüm
- Makyaj malzemeleri
- Zarif bir elbise
- Kadının sevgilinin olduğu elle çizilmiş bir portre
- Çanta
- Çiçek
- Adına hazırlanmış bir kupa alınabilir.
Çiftler İçin En Etkileyici Hediye Önerileri Nelerdir?
14 Şubat sevgililer gününde en etkileyici hediye önerileri şunlardır;
- Romantik Kar küreleri sevgililer günü için etkileyici hediyeler arasında gelir.
- Nostaljik oyuncaklar,
- Dekoratif ve sanatsal biblolar,
- Hediye sepetleri
- Sevgiliye özel olarak hazırlanmış duvar saatleri
- Nostaljik radyo
- Plak
- Sanatsal bir tablo
- Baskılı yastıklar
- Kalpli kutular ve fotoğraflar
- Fotoğraf albümleri
- Peluş oyuncaklar
- Kişiye özel elle hazırlanmış minyatür bahçeler
- Cüzdan
- Nostaljik müzik kutusu
- Nostaljik gramofon
- Viski kadeh seti
- Şarap kadeh seti
- Ünlü şarkıcı ya da grupların konser biletleri
- Yurt dışı seyahat biletleri
- Canlı çiçekler
- Eldiven
- Şık ve zarif saatler
Sevgililer Gününün Önemi Nedir?
14 Şubat sevgililer günü milattan sonra 3. yüzyıla dayanmaktadır. Roma İmparatoru Claudius, ordusunu savaşlarda daha fazla zafer elde etmesi için görev yapan genç askerlerin evlenmelerini yasaklamıştır. Eski bir rivayete göre bu yasağı tanımayan ve yok sayan Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir.
Bu ihanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine milattan sonra 270 yılında 14 Şubat tarihinde idam edilmiştir. Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında kullanılır. Bu nedenle Valentine’nin aşk için fedakârlığına her yıl sevgililer günü kutlanmaktadır. 14 Şubat sevgililer günü hediyesi için ise çiftler birbirlerine en özel ve en anlamlı hediyeleri alarak mutluluklarını pekiştirirler.
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