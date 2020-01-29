14 Şubat sevgililer gününde sevgili için en etkileyici hediye önerileri kadınlar ve erkekler için farklılık göstermektedir. Kadınların erkek sevgiliye 14 Şubat sevgililer günü hediyesi olarak şu hediyeleri almaları önerilebilir..

14 Şubat sevgililer gününde sevgili için en etkileyici hediye önerileri kadınlar ve erkekler için farklılık göstermektedir. 14 şubat sevgililer günü hediye önerileri oldukça geniş kapsamlıdır. Kadınların erkek sevgiliye 14 Şubat sevgililer günü hediyesi olarak şu hediyeleri almaları önerilebilir;

Şık bir ayakkabı,

Vintage bir gömlek

Oyun konsolu

Şık ve zarif bir gömlek

Kravat takımı

Parfüm

Kozmetik ürünleri

İmza kalemi

Yastık

İsimlerinin yazılı oluğu romantik bir kupa alınabilir.

14 Şubat Sevgililer Gününde Kadın Sevgiliye Hediye Önerileri Nelerdir?

Sevgililer gününde kadın sevgiliye alınacak hediye önerileri şu şekildedir;

Tektaş pırlanta yüzük

Gümüş veya altın kolye

Kol saati

Güzel bir kitap

Ayakkabı

Çikolata ve fotoğraf kutusu

Parfüm

Makyaj malzemeleri

Zarif bir elbise

Kadının sevgilinin olduğu elle çizilmiş bir portre

Çanta

Çiçek

Adına hazırlanmış bir kupa alınabilir.

Çiftler İçin En Etkileyici Hediye Önerileri Nelerdir?

14 Şubat sevgililer gününde en etkileyici hediye önerileri şunlardır;

Romantik Kar küreleri sevgililer günü için etkileyici hediyeler arasında gelir.

Nostaljik oyuncaklar,

Dekoratif ve sanatsal biblolar,

Hediye sepetleri

Sevgiliye özel olarak hazırlanmış duvar saatleri

Nostaljik radyo

Plak

Sanatsal bir tablo

Baskılı yastıklar

Kalpli kutular ve fotoğraflar

Fotoğraf albümleri

Peluş oyuncaklar

Kişiye özel elle hazırlanmış minyatür bahçeler

Cüzdan

Nostaljik müzik kutusu

Nostaljik gramofon

Viski kadeh seti

Şarap kadeh seti

Ünlü şarkıcı ya da grupların konser biletleri

Yurt dışı seyahat biletleri

Canlı çiçekler

Eldiven

Şık ve zarif saatler

Sevgililer Gününün Önemi Nedir?

14 Şubat sevgililer günü milattan sonra 3. yüzyıla dayanmaktadır. Roma İmparatoru Claudius, ordusunu savaşlarda daha fazla zafer elde etmesi için görev yapan genç askerlerin evlenmelerini yasaklamıştır. Eski bir rivayete göre bu yasağı tanımayan ve yok sayan Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir.

Bu ihanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine milattan sonra 270 yılında 14 Şubat tarihinde idam edilmiştir. Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında kullanılır. Bu nedenle Valentine’nin aşk için fedakârlığına her yıl sevgililer günü kutlanmaktadır. 14 Şubat sevgililer günü hediyesi için ise çiftler birbirlerine en özel ve en anlamlı hediyeleri alarak mutluluklarını pekiştirirler.