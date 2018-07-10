2. Dünya Savaşı Konulu Babylon Berlin Dizisi BluTV

BluTV üzerinde yayınlanan Babylon Berlin dizisi ilk 2 sezonu ile oldukça beğeni toplamış durumda. Gelin bu güzel diziye biraz yakından bakalım.

2017 yılında yayın hayatına başlayan aynı zamanda da eski zamanların en iyi şekilde günümüze aktarılmasını sağlayan Babylon Berlin dizisi uzun zaman boyunca da çok sevilerek izlenmeye devam etmektedir. Alman yapımı olan ve dizinin bir bölümü ortalama 45 dakika olan bu dizi Hendrik Handloegten ve Achim Von Borries tarafından kaleme alınmıştır. 2. Dünya savaşını en harika şekilde işleyen Babylon Berlin dizisinde, açlık, işsizlik, sefillik gibi her türlü konularda insanların yaşamlarını da gözlemlemiş olacağız.

Babylon Berlin Dizisinin Konusu

1929 yılını ele alan aynı zamanda da Berlin’de geçen bu dizi, bir komiser etrafında şekillenmektedir. Bu komiser Köln şehrinden bir dava için Berlin şehrine gidecektir. Bu dava ise oldukça özel aynı zamanda da oldukça karmaşık bir hal almaktadır. Görev aldığı yere kısa süre içerisinde giden Gereon Rath uyuşturucu, cinayetin nam saldığı bir yere gitmektedir. Bu bölge aynı zamanda da başka sorunları da gün yüzüne çıkacaktır. Her ne kadar bu davayı çözmek onun için bir çocuk oyuncağı olsa da sonradan ne kadar büyük sorunlarla karşı karşıya geldiğinin farkında değildir. Bu sorun aynı zamanda da kendi hayatını fazlası ile etkileyecek bir durumu da meydana getirecektir.

Bir polisinde başından geçenler

Bu konunun yanı sıra siyasi olaylara da dikkat çekmeleri ile birlikte dünya çapında ilgi uyandıracak bir senaryonun da oluşturulması bu dizinin ön plana çıkmasına olanak sağlamaktadır. 2. Dünya Savaşı döneminde de oldukça büyük siyasal olaylar gün yüzüne çıkacaktır. Ancak komiser ise artık her ne kadar meslek şerefine ve buna yemin etmiş olsa da ancak onun gücüne de yetmeyecek olan durumlar söz konusudur. Peki, Gereon Rath bu durumda ne yapacaktır? Ya üstlerinin emrine uyacaktır ya da bu davayı bırakacaktır. Ama Gereon Rath ise bu durumda ise vicdanının sesinden gitmek istemektedir. Çünkü bu basit bir olay değildir.

Oldukça kötü bir yerde görevlendirilmesi ise farklı davaları da almasına olanak sağlayacaktır. Bu bakımdan da bütün olayların birbiri ile bağlantılı olduğunu gören bu baş komiserin hayatı da büyük bir sıkıntıya girecektir. Bunun en temel sebebi ise bazı kişiler ise bu davalardan çekilmesini isteyecektir. Çünkü davalara devam etmesi daha üst seviyelerde yer alan kişilerin karanlık sırlarını da yavaş yavaş ortaya çıkaracaktır. Bu sırların karanlık kalmalarını isteyen devlet yetkilileri ise onu durdurmak için büyük bir savaş verecektir. Ancak hiçbir durumun Gereon Rath’ı durduramayacak olması ise hem aksiyonun bize ulaşmasını hem de gerilimin ulaşmasını sağlayacaktır.

Babylon Berlin Oyuncuları

Volker Bruch – (Gereon Rath)

Liv Lisa Fries – (Charlotte Ritter)

Peter Kurth – (Bruno Wolter)

Matthias Brandt – (August Benda)

Leonie Benesch – (Greta Overbeck)

Severija Janusauskaite – (Svetlana Sorokina)

Lars Eidinger – (Alfred Nyssen)

Aksiyon ve polisiye kategorilerinde yayınlanan aynı zamanda da eki zamanların etkisi ile ortaya çıkmış olan bu dizi oldukça beğeni toplamayı başararak büyük bir kitleye hitap etmeyi başarmıştır. Özellikle yetişkin kitlenin tarihe olan ilgisini de arttıran bu dizi ise hem oyunculuk bakımından hem de kurgu bakımından kendi kategorisinde yer alan pek çok diziyi de geride bırakmaktadır. Bu durum da dizinin daha çok ön plana çıkmasına olanak sağlamaktadır. 40 milyon dolarlık bütçesi ile gerçekten izlenmeyi hak eden Babylon Berlin bu zamana kadar izlediğiniz en güzel diziler arasına ismini yazdırabilir.

Babylon Berlin 3. Sezon çıkış tarihi

İlk 2 sezonu ile büyük beğeni toplayan Babylon Berlin, 3. sezonu için onay almış ve yakında çekimlere başlanacağı haberleri şuan için mevcut. Ancak ne zaman çıkış yapacağı konusunda net bir tarih söz konusu değil.