PS4 Exclusive Oyunu Spider-Man’den Oynanış Videosu

Bu zamana kadar ki en sağlam Spider-Man oyunu olma yolunda oldukça iddaalı olan yeni yapımdan, aksiyon oldu bir oynanış videosu yayınlandı. Sakın kaçırmayın !!

Uzun zamandır merakla beklenen Playstation özel exclusive oyunlarından olan Spider-Man için bir gameplay videosu yayınlandı. Yayınlanan yeni oynanış videosunda durmaksızın aksiyonu yaşıyoruz diyebiliriz.

Geliştiriciliğini Insomniac Games firmasının üstlendiği yeni Spider-Man oyunu için ilk yayınlanan tanıtım videosu ile oyunseverlerin bir hayli ilgisini çekmişti hatırlarsanız. Şu zamana kadar en sağlam ve en güzel içerikli Spider-Man olma yolunda iddaasını sürdüren firma PS4 konsoluna özel olarak çıkışını yapacak.

Yeni Spider-Man oyunun bir hayli fazla düşmana sahip olacağız kısaca bunları şu şekilde sıralayabiliriz; Doctor Octopus, Silver Sable, Rhino, Electro, Vulture, Green Goblin ve Mister Negative. Bu sayıdaki düşman ile sanırım boş bir zamanımız geçmeyecek diye düşünüyorum.

Spider-Man’den Aksiyon Dolu Oynanış Videosu



2018 model Spider-Man oyununda 23 yaşında olan kahraman ile oyuna giriş yapacağız. 6 yıldır şehir üzerinde hakimiyetini kurmuş ve korumalığını üstlenmiş tecrübeli bir arkadaş ile oyunu oynayacağız. Oyun içerisinde çeşitli ekipmanlara ve kostümlere de sahip olacağız. Bu geliştirilebilir ekipmanlar sayesinde seviye atladıkça düşmanlarımızı daha sistematik ve güçlü bir şekilde öldürme şansına erişebileceğiz.

PS4 konsoluna özel olarak çıkacak olan yeni Spider-Man oyunu 7 Eylül 2018 tarihinde satışta olacak.