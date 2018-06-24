2019 Ford Mustang Shelby Araba İncelemesi

İşte karşınızda 2019 Model Ford Mustang Shelby...

Ford Mustang 2019 Araba İncelemesi

Ford Mustang 2019 modeli hayranları şimdiden heyecanlanmaya başladılar. Ford , 2019’da GT350’ye aerodinamik, şasi iyileştirmeleri ve yeni bir lastik bileşimini hedefleyen bir dizi güncelleme ile geliyor. Ford ilk kez GT350‘yi tüm zamanların en iyi kullanım şekli Mustang olarak nitelendirerek 2016 yılında tanıtmıştı. Bu modelde daha sert şasi desteği, manyetik sürüş kontrolü ve Brembo kaynaklı frenler Mustang’ın parça odaklı misyonunun altını çizdi. GT350’nin 2019 performans geliştirme arayışında Ford, bu temel özelliklerin daha ayrıntılı incelenmesine odaklandı ve Mustang yol sahası yarış programlarından gelen deneyime ve yakında gelen Shelby GT500’e dayanarak çalışmaları hızlandırdı.

Geliştirilmiş aerodinamik güncellemeler en gözle görülür değişiklikler arasında yer alıyor. Ford Mustang GT350, ön taraftaki optimize edilmiş bir ızgara kapanışı ve arkadaki yeniden tasarlanmış bir arka spoyler barındırıyor. Bu spoyler isteğe bağlı bir Gurney flap ile üst kenarına yapıştırılmış küçük bir çıkıntıyla da sunuluyor ve daha yüksek aerodinamik verim ve yüksek hızlarda daha fazla “downforce” sağlıyor.

Ford Mustang Yeni Lastikler

Bu daha yüksek hızlardan tam olarak yararlanmak için Ford, Michelin ile Pilot Sport Cup 2 lastiklerinin sırt deseni ve bileşiğini yeniden tasarlamak için çalıştı. Bu lastikler ile Ford, daha iyi yol kavrama, iyileştirilmiş lineer ve yanal hızlanma süreleri ve daha kısa frenleme mesafeleriyle, kısmen de ayarlı kilitlenme önleyici frenleme ayarlamasıyla destekleniyor. Ford, yeniden kalibre edilmiş yaylar ile süspansiyonu da güncelledi ve bu daha yüksek eşikleri karşılamak için revize edilmiş sönümleme çalışmaları yaptı. 2019 Ford Mustang Shelby GT350’nin kalbi, bir Tremec altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilen 5,2 litrelik düz düzlemli bir krank V-8 526 hp ve 429 lb-ft tork üretmeye devam ediyor.

V-8’in sesi yeterli olmadığında, GT350 şimdi Ford’un SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi üzerinden kontrol edilen 12 hoparlörlü bir B & O PLAY sistemi sunuyor. Yeni standart özellikler arasında çift bölgeli otomatik sıcaklık kontrolü ve Homelink garaj kapısı açıcısı bulunmaktadır. 2019 GT350, 2019’un başlarından itibaren satışta olacak. ayrıca, Ford Mustang 2019 GT350 araba alıcıları Ford’un yüksek performanslı sürüş okuluna ücretsiz olarak kayıt yaptırabilir ve sürüş deneyimi yaşayabilir.