26 Şubat’ta Çıkacak DiRT Rally 2.0 Sistem Gereksinimleri

Sevilen rally oyunlarından Dirt serisi'nin yeni versiyonu 26 şubat tarihinde piyasaya çıkıyor, işte istediği sistem özellikleri bu haberimizde...

26 Şubat 2019 tarihinde piyasaya çıkacak olan DiRT Rally 2.0‘ın resmi olarak ihtiyaç duyduğu PC özellikleri açıklandı. Yapımcı firma, bilgisayar sahiplerinin en az 8 GB RAM’e sahip olması ve ekran kartı olarak en düşük AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650Ti grafik kartlarına sahip olmaları gerekmekte.

Dirt Rally 2.0 oyunun istediği minimum işlemci modellerine baktığımızda AMD cephesinde FX 4300, İntel cephesinde ise minimum i3 2130 işlemciye ihtiyaç duymakta. Harddiskeriniz de 50 GB alan açmanızı gerektirecek bu güzel Rally oyununu ultra ayarlarda ve 4k oynamak için minimumda GTX 1070 veya RX vega’ya ihtiyacınız olacak. 50’den fazla araç ile birlikte piyasaya çıkacak olan yeni Dirt Rally, ileri ki günlerde daha çok güncelleme ile yeni paketler oyuna ekleyecektir.