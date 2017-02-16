26 Şubat’ta Çıkacak DiRT Rally 2.0 Sistem Gereksinimleri

26 Şubat 2019 tarihinde piyasaya çıkacak olan DiRT Rally 2.0‘ın resmi olarak ihtiyaç duyduğu PC özellikleri açıklandı. Yapımcı firma, bilgisayar sahiplerinin en az 8 GB RAM’e sahip olması ve ekran kartı olarak en düşük AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650Ti grafik kartlarına sahip olmaları gerekmekte.
Dirt Rally 2.0 oyunun istediği minimum işlemci modellerine baktığımızda AMD cephesinde FX 4300, İntel cephesinde ise minimum i3 2130 işlemciye ihtiyaç duymakta. Harddiskeriniz de 50 GB alan açmanızı gerektirecek bu güzel Rally oyununu ultra ayarlarda ve 4k oynamak için minimumda GTX 1070 veya RX vega’ya ihtiyacınız olacak. 50’den fazla araç ile birlikte piyasaya çıkacak olan yeni Dirt Rally, ileri ki günlerde daha çok güncelleme ile yeni paketler oyuna ekleyecektir.
MİNİMUM Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX4300 veya Intel Core i3 2130
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650Ti
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
ÖNERİLEN Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Dirt Rally 2.0 oyununu şuan itibari ile steam platformu üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Fiyatlarına baktığımızda gayet makul bir fiyat politikası ile ön sipariş konumunda olan Dirt Rally 2.0 şuan için standart versiyonu 92 TL, Deluxe versiyonunu ise 119 TL gibi bir rakamla satın alabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar dileriz.