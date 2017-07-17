Teknolojinin giderek gelişim gösterdiği bu günlerde artık sitelerin yerini Youtube videoları almıştır. Son günlerde çok fazla izlenen videolardan biri olan Koreli Grup video incelemesini sizler için yaptık. Yayınlandığı andan itibaren 24 saat içinde 50 Milyondan Fazla İzlenen YouTube Videosu hangisidir? gelin birlikte inceleyelim.

Ariana Grande diye birinin elinde bulunan bu rekor, son yayınlanan Youtube videosu ile birlikte Korelilerin eline geçmiştir. Daha önce Koreli bir kişi tarafından izlenme rekoru kırılan videonun şimdiki sahibi ise Blackpink adındaki Koreli grup olmuşur. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan klip, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Youtube rekoru artık Korelilerin elinde. Koreliler bu başarıyı ellerinde tutabilirlerse eğer, iyi sonuçlar alabilecekleri aşikar.

Koreli grup, YouTube rekoru kırdı!

Blackpink adı verilen Koreli grup, son yayınladıkları şarkı olan “Kill This Love” ile izlenme rekoru kırmıştır. Son verilen istatistiklere göre, 24 saatte 56 milyon kez görüntülenün videonun, müzik videosu alanında bir ilk olduğu tespit edilmiştir. Şarkı Youtube de yayınlandıktan üç gün sonra ise 100 milyondan fazla görüntülenme sayısına ulaşarak, en hızlı yayılan müzik videosu olmuştur. Müzik videosu eğlenceli olduğu gibi, etkileyicidirde. Bundan dolayıdır ki 24 saat içinde milyonlarca kez izlenmiştir. Ve yeni bir rekor kırılmıştır.

Bu rekor daha önce 24 saatta 55 milyon görüntüleme alan Ariana Grande’nin elindeydi. Rekor artık Koreli grubun eline geçmiştir. Koreliler ilk defa pop müzik alanında kendini Youtube de ön plana çıkarmayı başarmıştır. Bu başarıları sayesinde tüm dünyada adını duyurmuş aynı zamanda da izlenme rekorları kırmaya devam etmiştir.

Youtube de bu başarıların ardı arkası kesilmemektedir. Elbette ki en iyi videoyu paylaşan, en çok izlenme sayısı almayı başarmıştır. Son zamanlarda piyasaya çıkan kanallara abonelik sayısı da giderek artış göstermektedir. İlerleyen günlerde sizler için en çok abonelik alan kanalları tespit edecek, onlar hakkında da bir çalışma gerçekleştireceğiz. Günümüzde teknolojinin giderek gelişim ve değişim göstermesiyle, Youtube de bulunan videolar da gelişim göstermektedir.

Bugün sizlere 50 Milyondan Fazla İzlenen YouTube Videosu hakkında bilgi verdik. İlerleyen günlerde yeni haberler oldukça sizleri haberdar edecek, gereken bilgileri vermeye özen göstereceğiz.