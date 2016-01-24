Acana Kedi Maması Özellikleri, Kedi Maması Nasıl Seçilir ?

Söz konusu evcil hayvanlarımız olunca, her şeyi, onlar için en iyi olabilecek şekilde yapmaya çalışırız. Mutluluklarına ve sağlıklarının iyi olmasına özen gösteririz. Çeşitli kedi mamaları ile kedilerimize en uygun olanı bulmak için denemeler yaparız. Çünkü doğru beslenmeleri sağlıklı olmalarının birinci şartıdır.

Söz konusu evcil hayvanlarımız olunca, her şeyi, onlar için en iyi olabilecek şekilde yapmaya çalışırız. Mutluluklarına ve sağlıklarının iyi olmasına özen gösteririz. Çeşitli kedi mamaları ile kedilerimize en uygun olanı bulmak için denemeler yaparız. Çünkü doğru beslenmeleri sağlıklı olmalarının birinci şartıdır.

Kedileriniz için kedi maması seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken unsurlar vardır. İçeriğindeki maddeler, vitamin ve besin takviyeleri gibi unsurlar önemlidir. Bunun devamında dikkat etmeniz gerekenler; kedilerinizin damak tadına uygun olan (tavuklu, balıklı, kuzu etli, sığır etli, ördekli v.b.) mamayı seçmenizdir.

Doğal yaşamında etobur olan kediler, doğaları gereği yüksek protein içeren mamalara ihtiyaç duyarlar. Acana kedi maması, tamamen doğal yaşamlarını göz önünde bulundurarak tasarladığı kedi maması ürünleri ile ilk aklımıza gelebilecek markalardan biridir. Acana kedi maması çeşitleri, kedilerin doğal yaşamdaki beslenme alışkanlıkları örnek alınarak hazırlanır. Yüksek hayvansal protein ve düşük karbonhidrat oranı içerir. Diğer kedi mamalarından farklı olarak tahıl içermez ve günlük taze ürünlerden üretilir.

Artık kediler yaban hayatta yaşamasalar da, yaban hayattaki beslenme alışkanlıkları ve avcılık iç güdüleri asla değişmez. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, özenle hazırlanmış Acana kedi mamalarını biraz daha yakından tanıyalım;

Acana; batı Kanada’nın çiftliklerinde yetişen et ve serbest avlanan balık da dahil, birçok eşsiz yöresel içerik sunan bir markadır.

Acana kedi mamaları; her ırk, her cins için üretilmiştir. Yani, yavru kedi, yetişkin kedi, yaşlı kedi, kısırlaştırılmış kedi gibi ayrımlar olmadan, her yaşam evresi için özel olarak tasarlanmış bir mama çeşididir.

Kedilerin etobur olmalarından yola çıkılarak, düşük karbonhidrat ve yüksek proteinler ile çeşitlendirilmiştir.

Kolay sindirilebilen lifler sayesinde, her yaştaki kedinin metabolizmasına uygundur.

İçeriği; çeşit çeşit etin yanı sıra, bezelye, yeşil lahana, yaban havucu, ıspanak, elma, yaban mersini gibi birçok çeşit taze sebze, meyve ve bitkiden elde edilmiştir.

Kediler için çok faydalı olan protein, taurin, omega6, omega3, kalsiyum ve daha birçok mineral ve vitamin takviyesiyle geliştirilmiştir.

Sadece metabolizmaları için değil, yine içeriğindeki EPA ve DHA, deri ve tüy sağlığı için oldukça faydalıdır.

Acana kedi mamaları; yüksek protein ve düşük karbonhidrat oranını dengelemek için tahılsız olarak üretilmektedir.

Kedilerinizin metabolizmasını, vitamin ve minerallerle düzenlemek için, en güvenilir markalardan biri olan Acana ilk tercihiniz olabilir. Tüm ırk ve yaştaki kedilerde en üst kondisyon seviyesini sağlayan Acana, oldukça lezzetli ve doyurucu özelliğiyle de kedilerinizin çok seveceği bir mama olacaktır. okuduğunuz zaman, sizlerde kedilerinizin sağlığı için bu mamayı tercihleriniz arasında değerlendireceksinizdir.

Kedimi yıkamalı mıyım?

Akılları karıştıran ve en çok merak edilen bir diğer soru ise; ‘kedimi yıkamalı mıyım?’ sorusudur. Hepimiz biliyoruz ki, kediler yıkanmaktan çok fazla hoşlanan hayvanlar değiller. Hatta çoğu, suyu gördükleri zaman bile hemen uzaklaşırlar. Kediler dilleri ile, tükürüklerindeki steril yapı sayesinde kendilerini temizleyebilen canlılardır. Çok zor durumda kalmadıkça, kedilerin sık sık yıkanması uygun değildir. Ama bir uzman görüşü ve veteriner tavsiyesi ışığında, özel olarak üretilmiş kedi şampuanları ile zaman zaman yıkayabilirsiniz.

Sudan korkan veya suya yaklaşmaktan bile hoşlanmayan kediler için bir bonus olan; kuru şampuanları tercih edebilirsiniz. Kuru şampuanlar da normal kedi şampuanları gibi; kürkü temizlerken güzel kokmasını da sağlar. Tüyler bakımlı, parlak ve canlı durur. Deri sağlığını korur. Tüylerin temizlenmesini ve kolay taranmasını sağlar. Normal kedi şampuanlarından tek farklı yanı; seyahatlerde ekstra kolaylık sağlar.

İnsanlar ve hayvanların deri PH oranları birbirlerinden farklıdır. Bu yüzden bebek şampuanı ile yıkamak bile kedilerinizin deri yapısına zarar verebilir. Kedilerinizi yıkarken mutlaka, kediler için özel olarak üretilmiş; kedi şampuanı, kuru şampuan veya kedi sabunları ürünlerini kullanmanız gerekmektedir. Ürünleri kullanırken gözle temasını muhakkak engelleyin.