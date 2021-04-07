Adsense Alternatifi 4 Reklam Şirketi - Teknofeed.COM

Adsense alternatifi 4 reklam şirketi, ister profesyonel bir firma isterse de blog ve site sahiplerinin kazanç elde edebilmelerinin önemli bir yolu Google Adsense reklamları ile söz konusu olmaktadır.

Büyük bir avantaj sağlayarak popülariteyi arttırmaya yarayan ve daha fazla kişi çekmeyi olanaklı hale getiren bu sistemin çok sayıda avantajı bulunmaktadır. Buna karşın herkesin Google Adsense sistemine girmesi mümkün olmamaktadır.

Oldukça seçici bir yaklaşım sergilemeye özen gösterildiğinden web sitenin ya da blogların seçilebilmesi zor hale gelmektedir. Bu durumu farklı bir şekilde değerlendirmek ve diğer alternatiflerden yararlanmayı tercih etmek ise atılabilecek en doğru adımlardan olmaktadır. Bu bağlamda reklamları doğru bir şekilde yönetebilmeyi sağlamak adına yazımızın devamında sizlere adsense alternatifi 4 reklam şirketi hakkında bilgi veriyor olacağız.

Wordego

Wordego, aynı zamanda hem gösterim hem de tıklama bağlamında kazanç elde etmeyi olanaklı hale getiren bir firmadır. Her bin gösterim sağlandığında firma tarafından 15 ila 20 kuruş arasında kazanç elde edilmektedir. Bu durum da sitenin durumuna bağlı olarak farklılık yaratabileceğinden kişilerin kendilerine uygun değerlendirmeyi yapması önem taşımaktadır.

Ödemenin sorunsuz alınabilmesi için reklamın yarısının bir saniye oranında görüntülenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ziyaretçi sayısına denk olmamaktadır. Adsense benzeri siteler arasında olan Wortego genel prensibini bu şekilde belirlediğinden kişilerin genel istatistiklerini değerlendirerek tercih etmesi önem taşımaktadır.

ReklamStore

Reklamstore merkezi İstanbul olan bir firma olarak farklı bölgelerdeki ofisleriyle hizmetlerini sürdürmektedir. Ödeme için alt limiti 30 TL olarak sunan bu firma ödemelerini 30 günlük bir vade ile gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda kazancın %20lik bir oranını vergi masraflarına ödemesi söz konusu olmaktadır. Genel itibariyle ay sonuna yakın Reklamstore kazanç elde edilebilmektedir. Adsense ile birlikte kullanmaya da uygundur.

Admatic

Admatic güvenilir seçeneklerden biri olmasıyla öne çıkmakta ve ay sonuna yakın deme sağlamaktadır. Merkezi ise İstanbul’dadır. Gösterim bazlı kazanç sağlayan bir sitedir. Reklam tıklamasından kazanç elde etme olanağı sunmamaktadır.

Adsense Alternatifi 4 Reklam Şirketi

LinkWise

LinkWise, Yunanistan merkezli bir firmadır. Satış ortaklığı bağlamında çalışmalar sergilemektedir. Bu bağlamda reklam gösterimi ya da tıklama açısından para kazandırması söz konusu olmamaktadır. Aynı zamanda site olmasına gerek olmamakta, sosyal medya hesabı olması yeterli olmaktadır.

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