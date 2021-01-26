Altyapı Manasında Gençlerbirliği’nin İyi Durumda Bulunduğunu Açıkladı

Bir tek hep eş güdümlü vakit geçirmeye, eş güdümlü oynama uyumunu pekiştirmeye gereksinimiz var” dedi. Hamza Hamzaoğlu, alt yapı manasında Gençlerbirliği’nin iyi durumda bulunduğunu belirterek, “Alt yapıda ve çoğu yaş grubunda çokça yetenekli oyuncularımız yetişiyor şu anda. Burada alt yapı hocalarımıza da teşekkür ediyorum, doğru eğitimle her şeyden ilkin iyi sporcular yetiştiriyorlar. Bu bizim amacıyla çokça dedi. Hamza önemli. Onun beraberinde futbol manasında da oynadıkları mevkiinin ayrıntılar istanbulbahis adresinde lüzumlarını yerine getiren ve bu tarz şeyleri tamamıyla öğrenerek gelen bir alt yapımız var. Bundan kaynaklı da mutluyuz ve umutluyuz da gelecekle alakalı. Hem mili takıma hem de vatan dışına iyi kulüplerde oynayacak oyuncular vereceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu takımlarından şampiyon çıkabileceğini ve rekabetin kızıştığını altını çizen Hamzaoğlu, “Bundan kaynaklı bundan sonra son senelerde gelirlerin de Anadolu kulüplerine doğru bir durumda dağıtılmasıyla birlikte Anadolu kulüpleri iyi oyuncular transfer etmeye başladılar. Alt yapılarına birazcık daha yatırım yapmış olup oradan oyuncu yetiştirmeye başladılar. Rekabet kızıştı. Son senelerde bakıyorsunuz dört büyüklerin haricinde işte Bursaspor da beşinci büyük olarak şampiyonluğa ismini yazdırdı. Bursaspor şampiyon olduktan ardından diğeri kulüpler de bu amacı yavaş yavaş koymaya başladı. İşte Başakşehir’de senelerdir şampiyonluğa oynuyor, kim bilir bu sene olacaklar, bilemeyiz. Anadolu’dan da mutlaka önümüzdeki birkaç sene içerisinde bir şampiyon çıkabilir. Bu {hiç de} sürpriz olmaz” dedi. Hamzaoğlu, kariyer hedeflerinin neler bulunduğu sorusuna, ‘İleride yerel ekibi çalıştırmayı ben de her teknik adam şeklinde isterim.

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